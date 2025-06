Hči znanega Slovenca bi rada študirala doma, a ji država nastavlja oderuške ovire

Zala Anžin, hči dolgoletnega dopisnika RTV Slovenija iz Beograda Boštjana Anžina, je te dni z odliko opravila maturo. Šolala se je v tujini, v Srbiji, kjer starši opravljajo delo novinarjev.

Sanje staršev so bile, kot pravi Anžin, da bi vsaj razmislila o študiju v Sloveniji, in ker sta jo dolgo prepričevala, je to tudi storila. Prijavila se je na eno izmed ljubljanskih fakultet. A nato so sledili zapleti, ki žal ponazarjajo, kako trnova je lahko pot slovenskih otrok iz tujine nazaj domov.

»Za večino študijskih smeri je zahtevan preizkus znanja slovenščine na ravni B2, za eno izmed želenih smeri pa celo C2. Naše dekle, novinarka mladinskega portala Časoris, s slovenščino nima težav, a cena je zasoljena: 180 evrov za B2, za C2 pa, ker rednih rokov do jeseni ni več, individualno testiranje za kar 550 evrov,« opisuje Anžin v zapisu na Facebooku.

In nato grenak nasmešek njegove hčerke Zale in vprašanje: »Smo zdaj opravili?« »Smo,« ji je odgovoril oče.

Sistem pa ni zgolj drago zastavljen, ampak je tudi birokratsko tog.

Visoki stroški, malo razumevanja

Ker Zala ni del slovenskega šolskega sistema, ji pravila ne priznavajo avtomatične uvrstitve v redne postopke. Tudi njena maturitetna spričevala bi morali uradno prevesti, kar bi bil še dodaten strošek. Kot pravi Anžin, sta z ženo sklenila, da spričeval preprosto ne bosta prevajala in da bo hči obiskovala fakulteto v tujini, najverjetneje v Berlinu ali na Dunaju.

V obdobju med 31. avgustom in 1. oktobrom, ko se vpisuje na tujo fakulteto, pa bo Zala morala sama plačevati zdravstveno zavarovanje, saj ne bo več zavarovana prek očeta, saj ni del slovenskega šolskega sistema. »Tako jo vabi domovina,« piše Anžin.

Ob tem se nekateri pod komentarji sprašujejo, ali res ne bi mogel obstajati kak cenejši način priti na fakulteto doma. A sistem, ki bi moral privabljati mlade Slovence nazaj domov, jih očitno prevečkrat odriva proč.

Podobne izkušnje drugih družin

Zgodba družine Anžin ni osamljen primer. Kot je nekdo zapisal v komentarju pod Anžinovo objavo, so se s tudi sami srečali s podobnimi težavami že po vrnitvi s Cipra, kjer sta otroka obiskovala angleško šolo.

Pri vrnitvi v domovino je družina naletela na enake administrativne ovire, zahteve po dodatnih dokazilih in stroške, ki so jih na koncu odvrnili od vpisa v slovenske šole in univerze.

Sistem, ki odvrača namesto privablja

Zala bo tako najverjetneje študirala v tujini. Ne zato, ker si tega močno želi, ampak ker je domače okolje s svojim togim in dragim sistemom preprosto odvrnilo družino od postopka vpisa.

Boštjan Anžin pa sklene: »Midva sva izbirala tujino, ne ona. In nihče ne joka, najmanj ona. A je res žalostno, da je vstop v slovenski visokošolski prostor za take otroke dvakrat težji in dvakrat dražji.«