Harmonikar z eno in isto pesmijo kravžlja živce stanovalcem, tako odgovarja inšpektorat

Središče Ljubljane je že tradicionalno preplavljeno z domačimi in tujimi turisti, ki polnijo občinsko blagajno in blagajne tamkajšnjih lokalov ter drugih obratov, radodarnost obiskovalcev pa radi izkoristijo tudi tisti, ki se lahko pohvalijo s takšnimi in drugačnimi talenti. V toplejših mesecih in še posebno ob koncih tedna lahko denimo na mnogih vogalih strogega centra mesta opazimo takšne in drugačne nastopajoče, med katerimi prednjačijo glasbeniki.

A če se ob njih radi ustavijo turisti in tisti, ki središče prestolnice obiščejo le občasno, pa tistim, ki tam živijo, ulični glasbeniki pogosto parajo živce. Še posebeno če igrajo instrument, ki jim ni pogodu, ali pesem, ki jim ni všeč. »Na vogalu Šuštarskega mostu pri Hribarjevem nabrežju vsak dan igra harmonikar, ki ponavlja eno in isto pesem. Glasba je preglasna in neprimerna, stanovalci zaradi tega ne moremo imeti odprtih oken,« je svojo pritožbo, ki jo je naslovil na Mestno občino Ljubljana (MOL), začel eden od stanovalcev.

Ulični glasbeniki lahko seveda igrajo tudi v hladnejšem delu meseca, a krajši čas, ne nazadnje je takrat na prostem tudi precej manj ljudi, ki bi uživali v njihovem muziciranju. Od 1. oktobra do 30. aprila so tako spontani ulični nastopi dovoljeni ob delavnikih med 17. in 20. uro, ob sobotah med 10. in 12. ter med 17. in 20. uro, ob nedeljah in praznikih pa med 10. in 14. uro.

In nadaljeval: »Ko smo ga prosili, naj se premakne vsaj na sredino mostu, je dejal, da mu je občina dovolila igrati izključno na tem mestu. Še huje, tudi ob drugih prireditvah vztrajno in brezobzirno igra in se ne da motiti.« Razburjeni stanovalec je od MOL še zahteval ukrepanje oziroma pojasnilo, kdo nadzira tovrstne nastope.

Z inšpektorata mestne uprave MOL so mu odgovorili, da njihovi zaposleni izvajajo redne nadzore nad spontanimi uličnimi nastopi, glasbeniki morajo namreč spoštovati določila Odloka o posebni rabi javnih površin, ki določa, med drugim, kdaj smejo igrati, ne določa pa sicer glasbene zvrsti, vrste instrumenta ter števila ponavljanj določene skladbe.

Določen kraj in čas

»Poleti, med 1. majem in 30. septembrom, ter v decembru so med tednom spontani ulični nastopi dovoljeni od 16. do 18. ure in od 20. do 22. ure. Ob sobotah so v omenjenem času dovoljeni trikrat na dan, in sicer od 10. do 12. ure, od 16. do 18. ure ter od 20. do 22. ure,« je navedeno v odloku. Ob nedeljah in praznikih se lahko glasbeniki umetniško izražajo na ulicah mestnega središča še krajši čas, in sicer zgolj med 10. in 14. uro. V primeru, da tega ne spoštujejo, jih bo doletela kazen v višini 150 evrov, še več, če gre za pravno osebo – do 1000 evrov.

Ulični glasbeniki, ki lahko po določilih omenjenega odloka igrajo le na določenih mestih v središču mesta – na Šuštarskem mostu, Prešernovem trgu, Gallusovem nabrežju, Mesarskem mostu, Trubarjevi cesti, Gornjem trgu pri vodnjaku ter v Parku Zvezda – lahko muzicirajo seveda tudi v hladnejšem delu leta, čeprav je ljudi takrat, z izjemo prazničnega decembra, na ulicah precej manj. Manj je posledično tudi terminov, v katerih je igranje dovoljeno.

Za Bežigradom trobentač

Že prejšnji teden je nezadovoljstvo z glasbenikom na družabnih omrežjih izrazil tudi anonimni prebivalec Bežigrada, le da njega ni zmotil harmonikar, temveč trobentač, ki bi očitno rad hitro izboljšal svoje znanje. »Ne vem, ali se da kaj narediti glede tega oziroma ali koga še moti, ampak skoraj vsak dan, po tri do štiri ure, če ne celo več, moramo poslušati očitno zelo talentiranega soseda ali sosedo. S trobilom tolče po možganih, nevzdržno je. Ali se da kaj narediti? Slišim, da nekateri sosedje že godrnjajo z balkonov, očitno brez učinka. Postaja neznosno,« je potožil Bežigrajčan, ki ga še posebej moti igranje ob nedeljah, ko da omenjeni trobentač »s krajšimi prekinitvami« igra od poldneva do 18. ure.

Spletni uporabniki so obupanemu Ljubljančanu svetovali, naj se poskuša z glasbenikom pogovoriti, v primeru, da bo naletel na gluha ušesa, pa da naj pokliče policijo, saj gre v tem primeru za motenje miru.

Dve prijavi zaradi klavirja

Točno to namreč zadnje čase redno počnejo miru in tišine željni prebivalci štajerske prestolnice. Spomnimo se še incidenta iz Maribora, ko je na vrata upokojene profesorice klavirja potrkala policija, saj je njeno igranje, čeprav je bilo to sredi dneva, spevno in ne preglasno, zmotilo soseda.

Nova prijava se je v Mariboru prav tako zaradi igranja klavirja zgodila ta mesec, ko je nekdo policijo poklical zaradi igranja komaj devetletne deklice. Kot je povedal oče deklice, je ta, preden so šli na družinski izlet, vadila klavir (igrala ga je 15 oziroma 20 minut), nato pa je zaradi prijave igranja prišla policija. Sodeč po besedah očeta, je deklica igrala ob 9. uri zjutraj.