Harmonikar Marko žrtev nadlegovanja (VIDEO)

Po ulici slovenske prestolnice so se v petek, 10. julija, že enajsti teden valile množice ljudi. Pravijo, da se zbirajo in protestirajo v znak protesta proti sedanji vladi. Pravzaprav sta bila tokrat protesta dva.Mlado, zelo mlado, staro in še starejše - vse to je moči videti na ulici v petkovem popoldnevu ali večeru. Na zadnjih protestih so kamere ujele harmonikarja, ki na Tromostovju že leta preigrava glasbo v slovenski noši. Kot kaže je enega izmed protestnikov zmotil glasbenik (ta je sedel in igral). Video pove več kot tisoč besed.Sicer pa policija v poročilu s petkovega protesta piše, da sta dogodka potekala mirno, so pa policisti zaprli več ulic v okolici zaradi zagotovitve varnosti. Kljub temu pa je petkova shoda zaznamoval inciden t. Policisti so opravili identifikacijski postopek z osebo, ki je pred tem napadla policista.