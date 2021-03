Han (SD): Je res treba dva dni pred zaprtjem menjati predsednika DZ?

Je res treba dva dni pred zaprtjem države menjati predsednika DZ?

Poslanske skupine SD, LMŠ, Levica in SAB predlagajo sklic delovnega posveta vodij poslanskih skupin in vodstva državnega zbora glede dela DZ med 1. in 11. aprilom, v času t. i. zaustavitve javnega življenja. Predlagajo preložitev že sklicane izredne seje DZ, seje delovnih teles in preiskovalnih komisij, ki naj se jih izpelje po 12. aprilu.



V Levici svarijo pred popolno podreditvijo DZ

Vodja poslanske skupine SDnasprotuje odločanju o predsedniku DZ dva dni pred zaprtjem države, saj da bi se moral v tem času tudi DZ spustiti v »politični lock-down«.Po izstopu poslancaiz poslanske skupine SMC prejšnji teden je namreč koalicija vložila predlog za njegovo razrešitev z mesta predsednika DZ, o katerem bo DZ odločal popoldne. Za razrešitev je na tajnem glasovanju potrebnih 46 glasov, če do nje pride, pa je še danes pričakovati predlog za izvolitev novega predsednika DZ, in sicer(NSi).Vodja poslanske skupine SD Matjaž Han se sprašuje, ali je treba res dva dni pred zaprtjem države in ob številnih nejasnostih menjati predsednika DZ, ob tem da ni jasne politične slike v DZ. Na vprašanje, ali ne bi ravno današnje glasovanje razčistilo politične slike, je odgovoril, da bi to lahko naredili na drugačen način, in sicer da bi se morale stranke jasno opredeliti, ali so stranke koalicije.Po njegovi oceni se lahko zgodi, da bodo po današnjem glasovanju ostali brez predsednika DZ in ne izvolili novega.Poslanci SD bodo po Hanovi napovedi prevzeli glasovnice in glasovali proti Zorčičevi razrešitvi. "Ker mora koalicija imeti večino, bo pač morala koalicija izvoliti gospoda Horvata in bom tudi tam proti," pa je napovedal glede drugega glasovanja. Ob tem je dodal, da ima ključ do predčasnih volitev v rokah največja vladna stranka.Po mnenju vodje poslanske skupine Levicepa je menjava vodstva DZ povezana z vprašanjem, ali imamo v državi še delitev oblasti. Po njegovih besedah bi izvolitev predsednika DZ iz vrst tistih, ki so še ostali v koaliciji, pomenila "popolno podreditev DZ in ga spremenila v glasovalni stroj, kar je pač nesprejemljivo".