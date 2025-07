Han poziva k trezni glavi: »Ne ogrožajmo države zaradi političnih točk!«

Po današnjem predsedstvu SD je predsednik stranke Matjaž Han na novinarski konferenci glede obrambnih referendumov pozval k »mirni komunikaciji, trezni glavi in razumu«, predvsem zaradi geopolitičnih razmer v svetu. Kot ključno usmeritev stranke pa so sprejeli, da koalicija na rednih volitvah v DZ prejme mandat za sestavo nove levosredinske vlade.

Tako je po petkovem glasovanju o predlogu za razpis referenduma o obrambnih izdatkih Han zavrnil namigovanja, da bi to lahko pomenilo konec koalicije. Predlog, ki ga je podala Levica, so namreč soglasno podprli še v SD ter v opozicijskih SDS in NSi, največja vladna stranka Gibanje Svoboda pa mu je nasprotovala.

Po Hanovih besedah pa morajo vsi skupaj dokazati, da so novega mandata vredni ter pridobiti »malo izgubljeno zaupanje ljudi«. »Samoumevno danes ni nič,« je pripomnil.

A to bo mogoče le, če bodo »z medsebojnim spoštovanjem, komunikacijo in drugim delom za državo« pokazali, da so zanesljivo partnerstvo. Kot koalicijski partnerji morajo namreč sodelovati, še posebej v teh zahtevnih geopolitičnih, varnostnih in gospodarskih razmerah, »ki od nas terjajo odgovornost, razum in ne prehitro tvitanje«.

Robert Golob. FOTO: Jože Suhadolnik

»V tem trenutku nimamo privilegija, da bi s hitrimi odločitvami na račun par političnih točk za neko stranko ogrožali državo,« je dejal.

Zagovarjajo, da ljudje povejo svoje mnenje

Za vihar v koaliciji kot tudi ne za izid petkovega glasovanja pa ni kriva SD, je večkrat ponovil. »Ne vem, kako bi kot stranka, ki ima demokratične vrednote, nasprotovali temu, da ljudje povejo svoje mnenje, ko govorimo o milijardah,« je dejal. Tudi koalicijskim partnerjem so sporočili, kako bodo glasovali, je zatrdil in dodal, da so vse druge špekulacije odveč.

Poudaril je, da je referendum o obrambnih izdatkih »druga stvar« od referenduma o članstvu Slovenije v Natu, ki ga je napovedalo Gibanje Svoboda. O slednjem zaradi, kot pravi, državotvornosti ne želi prejudicirati. Poudaril pa je, da moramo iz Nata - če bi bila takšna želja, izstopiti na enak način, kot smo vanj vstopili, torej z izrekanjem na referendumu. Ob tem pa je opozoril, da z morebitnim takšnim referendumom Slovenija »odpira eno glavnih front na področju političnega vmešavanja za akterje na geografskem območju Evropske unije, hibridne vojne, kibernetske vojne«.

A ta trenutek pobude za referendum še ni na mizi, obstaja samo zapis premierja Roberta Goloba na družbenem omrežju X, zato ga veseli, da bo premier opravil pogovore z ustavnimi pravniki, koalicijo in vsemi parlamentarnimi strankami. »Pričakujem trezno državniško razpravo in ugotovitev, da se včasih juha ne poje tako vroča, kot se skuha,« je dejal.