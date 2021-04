Han poslancu SMC očital, da so prevarali volivce, oglasila se je tudi Slugova

Janja Sluga: Večji del dela v državnem zboru se odvija prav v delovnih telesih

Prejšnji teden je kolegij predsednika državnega zbora odločil, da štirje poslanci poslanske skupine nepovezanih poslancev ne bodo člani delovnih teles državnega zbora. To odločitev omogoča tudi poslovnik. Proti odločitvi, da bi nepovezani poslanci lahko sodelovali v delovnih telesih državnega zbora, so glasovali člani koalicijskih SDS, NSi in SMC, opozicijskih SNS in Desusa ter poslanec italijanske narodne skupnostiO pestrem političnem dogajanju so govorili tudi v sinočnji oddaji Studio City, kjer sta gostovala(SMC) in(SD). Prav ta je poslanskemu kolegu iz vrst SMC očital, da so prevarali svoje volivce. »Tisti, ki so pisali ustavo, niso razmišljali o zmešnjavi, kot jo imamo zdaj v državnem zboru, ko imamo opozicijo, ki je trdna koalicija, ko imaš stranko, ki je prevarala svoje volivce ... se opravičujem vsem, ampak kam smo padli v tej državi,« je dejal Han, Perič pa je poudaril, da je v tem mandatu je težko začrtati razliko med opozicijo in koalicijo.Danes bo o članstvu nepovezanih poslancev v delovnih teles znova odločal kolegij predsednika državnega zbora. »Zdelo bi se mi prav, da se tudi tem (nepovezanim op. p.) poslancem nameni mesta v delovnih telesih, saj se večji del dela v državnem zboru odvija v prav delovnih telesih,« pa je v oddaji 24ur zvečer dejala, ki po novem pripada skupini nepovezanih poslancev.Voditelj jo je vprašal tudi, zakajni odstopil z mesta predsednika državnega zbora. Parlamentarna praksa po njenem mnenju ni taka, da bi moralodstopiti, temveč bi morala koalicija zbrati večino in ga zamenjali.