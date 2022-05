Han poslancem: Izstopil bom iz lastništva podjetja

V državnem zboru so se na odborih začela zaslišanja kandidatov za ministre v vladi Roberta Goloba. Kot prva sta pred svoja odbora stopila Matjaž Han, kandidat za gospodarskega ministra, in Matej Arčon, kandidat za ministra za razvoj in kohezijo.

Han, nekdanji vodja poslanske skupine SD, je priznal, da je, ko je pred 18 leti prvič prestopil prag državnega zbora, čutil tremo in spoštovanje. »V tem času sem tremo izgubil, spoštovanje je ostalo, danes pa se je trema vrnila. Tukaj sem z velikim spoštovanjem do poslancev, ker vem, kakšne težke odločitve sprejemate.

Matjaž Han. FOTO: Jure Eržen, Delo

»Živimo v času globalnih sprememb in relativno negotovih okoliščinah. Slovenija je od globalnega okolja zelo odvisna, če to priznamo ali ne. Čas je, da se v naši državi zavemo, da želimo biti na enem čolnu, zato moramo veslati v eno smer, da družbo naredimo bolj odprto, močno in solidarno,« je dejal in se takoj zatem dotaknil družinskega podjetja. »Izhajam iz podjetniške družine in rad bi povedal jasno, kako družinsko podjetje vpliva name. Jasno mi je, da se moram umakniti iz lastništva podjetja, ki sem ga z očetom ustanovil pred 30 leti in potem po smrti mame in očeta podedoval. Zaradi konflikta interesov se bom umaknil.« Bo pa potreboval nekaj časa, da uredi vso birokracijo. Pravi, da se je za ta korak odločil zaradi odgovornosti do zaposlenih, da bodo lahko še naprej delali in dostojno živeli.

»Ko je v javnosti odjekinlo, da sem kandidat za ministra, je bilo veliko odzivo. Odločitev ni bila lahka. Šel sem iz svoje cone ugodja. Slišal sem tudi veliko očitkov in dvomov. Tudi teh ne želim preslišati. Želim pa z eno in drugo skupino sodelovati. Po izobrazbi sem trgovec. Veste, kaj je naloga trgovca? Prepoznati potrebo in nanjo odgovoriti s ponudbo. To znam in znam prepoznati pričakovanja gospodarstva in z njimi odgovoriti s ponudbo,« je dejal Han in obljubil, da bo kot minister tak, kot ga poznamo.