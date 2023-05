Pred 78 leti se je končala druga svetovna vojna. A medtem ko so se ljudske množice neizmerno veselile težko pričakovane svobode, so najhujši zločinci po nemški kapitulaciji zbežali pred roko pravice. Med njimi je bil tudi Friedrich Rainer, eden najhujših vojnih zločincev, ki je odgovoren za smrt na tisoče Slovencev. Kot politični vodja (gauleiter) in vodja civilne uprave za avstrijsko in slovensko Koroško ter Gorenjsko, pozneje kot visoki komisar za operacijsko cono Jadransko primorje v Trstu, je bil zadolžen za uresničevanje nacistične okupacijske politike na Gorenjskem, Koroškem, Notranjske...