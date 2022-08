H godbenikom še kmetje in rudarji (FOTO)

»Kadar koli slišim igrati naše godbenike, pa naj gre za vaje ali v času prireditve Pivo in cvetje, ko se odpravijo po laških ulicah, skupaj z njimi pa za živahen vrvež skrbijo tudi mažoretke, se mi naježi koža. Oni so tisti, ki tradicionalni prireditvi vedno dajo prav poseben pečat,« pove eden starejših Laščanov. Letošnje leto pa je za člane laške godbe še nekoliko posebno, saj prav letos slavijo 160-letnico delovanja.

Nekdanji kapelnik Ivan Medved z godbenicami Foto: Mojca Marot

Godbeniki so združeni v najstarejše še delujoče društvo v Laškem, katerega začetki segajo v daljno leto 1862, kar godbo uvršča tudi med najstarejše na Slovenskem. Njen ustanovitelj je bil Franc Klepej, ki je po tem, ko se je vrnil iz Francije, kjer si je nabral dolgoletne izkušnje z igranjem v francoski vojaški godbi in opernih orkestrih, okoli sebe zbral nekaj fantov, ki so s svojimi glasbili začeli godbeno pot. Na začetku so igrali predvsem na različnih zabavnih prireditvah. Seveda so se člani, pa tudi kapelniki godbe, leta pozneje precej menjavali, še zlasti je bilo veliko kadrovskih menjav do prve svetovne vojne. Za Klepejem so se v vlogi kapelnikov zvrstili Josip Windisch, Franc Ropret, Franc Kemr, Ernest Kvartič, Alojz Covnik, Ivan Povše, Anton Rojko, Ivan Medved, zadnja leta pa dirigentsko palico vihti Gašper Salobir.

V zameno za hrano pomagali na polju

Ambasador Jože Ojsteršek Foto: Mojca Marot

Med prvo svetovno vojno so se godbeniki sicer razšli, a spomladi leta 1924 so se spet zbrali tako godbeniki kot tudi kmetje in rudarji, ki so obvladali tudi inštrumente, prve vaje pa so s kapelnikom Francem Ropretom imeli kar pri kmetu Petku na Strmci, ki jim je dajal hrano in pijačo, oni pa so mu v zameno pomagali pri kmečkih opravilih. Po uradni ustanovitvi leta 1933 so se še bolj utrdili in obstali tudi med drugo svetovno vojno.

Nov večji razmah po vojni so doživeli leta 1985, ko je laško pihalno godbo pod svoje okrilje vzela laška pivovarna, ta jim ob strani stoji še danes. Zdaj deluje v sklopu Kulturnega društva Laška pihalna godba, ki združuje simbiozo številnih generacij, ki se letno predstavijo na več kot 60 nastopih. Društvo skupno šteje več kot 150 članov in je sestavljeno iz treh sekcij: iz godbe – orkestra, mažoretne ter bobnarske skupine. Sam orkester šteje več kot 70 članov in po kakovosti spada med najuspešnejše. Z državnih in mednarodnih tekmovanj se redno vračajo s priznanji in plaketami. Leta 2012 so v okviru 150-letnice priredili tudi tekmovanje v najvišji, koncertni težavnostni skupini in osvojili srebrno plaketo. Vsak konec leta pa tradicionalno priredijo tudi božično-novoletni koncert z mažoretkami in gosti, ki privabi več kot dva tisoč obiskovalcev. Godbeniki so tudi eni redkih pri nas, ki izvajajo tako imenovani »šov« program.

Fotograf Rok Deželak na razstavi FOTO: Mojca Marot

Mažoretke do kolajn

Aktualni predsednik laške pihalne godbe Marko Šantej Foto: Mojca Marot

Njihove nepogrešljive spremljevalke pa so vse od leta 1989 tudi že omenjene mažoretke, ki se prav tako redno udeležujejo državnih in evropskih tekmovanj, na katerih dosegajo zavidljive uspehe. So večkratne državne prvakinje, na evropskih tekmovanjih se postavljajo ob bok najboljšim. Uspešne so tudi posameznice, ki tekmujejo v kategorijah solo in par – tudi te se s tekmovanj vračajo z najvišjimi uvrstitvami. »Ponosni smo na našo zgodovino in na vse starejše godbenike, ki so nas, če sebe štejem med srednjo generacijo, naučili številnih vrednot. Predvsem pa smo ponosni na našega najstarejšega člana godbe Jožeta Ojsterška, ki ima za seboj 70 let igranja v naši godbi in je prejel tudi častni naziv ambasadorja godbe,« je ob jubileju in odprtju razstave v laškem muzeju povedal aktualni predsednik godbe Marko Šantej.

Pred muzejem Laško Foto: Mojca Marot

Letošnja razstava je pregled delovanja godbe iz obdobja zadnjih 10 let, saj so pred desetimi leti, ob 150-letnici, prav tako pripravili pregledno razstavo in zgodovino. »Na razstavi je tudi nekaj eksponatov, ki so starejši od marsikoga med nami. Velik poudarek pa je tokrat predvsem na fotografijah, ki so jih posneli fotografi Jaka Teršek, Boris Vrabec in Rok Deželak, ki nas je pred šestimi leti s fotoaparatom spremljal tudi na našem gostovanju na Rdečem trgu v Rusiji,« pove Šantej. Sicer pa bo to poletje razstava dopolnjena tudi s panoji, ki bodo sredi Laškega na ogled vsem, ki bodo v tem času obiskali ta zdraviliški kraj. Zelena druščina pa bo seveda veselo igrala še naprej, obljubljajo laški godbeniki.