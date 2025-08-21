Gusarji dvakrat ulovili istega krapa, toliko je tehtal (FOTO)

Ribiška družina Velenje je na Škalskem jezeru organizirala že drugo tridnevno tekmovanje za prehodni pokal. Tekmovanje, na katerem so sodelovale ekipe s po dvema tekmovalcema in rezervo, je potekalo nepretrgano, podnevi in ponoči, zmago pa so si priborili člani RD Šempeter, ki so si nadeli ime Gusarji.

Večje od povprečja

Šempetrska ekipa, ki so jo sestavljali Filip Klevže, Matic Grivec in rezerva Roman Karničnik, je tekmovanje začela z zanimivim žrebom treh enic: najprej enico za izbor tekmovalnih mest, nato pa so izžrebali še 11. položaj, ki sicer ni preveč čislan, a je bil tokrat zmagovalen.

Zmagovalci Gusarji FOTOGRAFIJe: Osebni arhiv tekmovalcev

Ribarjenje je trajalo nepretrgano, tudi ponoči.

Takole so taborili na tridnevnem tekmovanju.

»Na lovnem mestu smo hitro postavili šotore, nato pa se zagrizeno lotili raziskovanja podvodnega terena, markiranja z ribiškimi palicami. Ko sva z Maticem našla dve obetavni točki, sva začela hraniti in privabljati ribe. Začetek ni prinesel želenega ulova, a ob prvem zatonu smo bili presenečeni, piskač je zazvonil, palica se je sklonila, iz jezera pa smo potegnili prvo resno ribo, težko kar 9930 gramov,« je povedal Klavže in nadaljeval: »Naslednje jutro smo začeli bolj strateško. Ribe so začele prijemati, in to večje od povprečja. Okoli poldneva sem ujel kapitalnega luskinarja, težkega neverjetnih 14.300 gramov, in kot se je izkazalo pozneje, tudi največjo ribo tekmovanja. Adrenalin, smeh in navdušenje so preplavili naš tabor,« še pove Klevže in doda, da je popoldne minilo v bolj umirjenem ritmu, saj so si vzeli čas za kosilo in počitek.

14.300 gramov je tehtal rekorder tekmovanja.

Zadnji dan tekmovanja je prinesel zgodovinski ulov in dvojno zmago. Grivec je namreč ujel prav isto ribo kot sotekmovalec dan prej: »S tem ulovom sva potrdila vodstvo in si zagotovila prednost, ki je ni več mogel ogroziti nihče.« Na drugo mesto se je uvrstila ekipa RD Velenje, na tretje pa Mlinar. Za uvrstitev je štela skupna teža petih najtežjih ulovljenih rib (krap ali amur), če bi bil rezultat izenačen, pa bi odločila najtežja od petih ulovljenih rib. Zmagovalci so si zagotovili prehodni pokal kraparskega druženja Škalsko jezero, pa tudi številne praktične nagrade. »Ker sva z Maticem ulovila isto ribo, sva si nagrado za največjo ribo pošteno razdelila. A ne glede na to so bili največji ulov tega vikenda prijateljstvo, dobra družba in nepozabna izkušnja,« še poudari Klevže.