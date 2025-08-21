TEKMOVANJE

Gusarji dvakrat ulovili istega krapa, toliko je tehtal (FOTO)

Šempetrska ekipa prepričljivo slavila na Škalskem jezeru. Tridnevno nepretrgano tekmovanje utrdilo prijateljstvo.
Fotografija: Največji krap s težo 14.300 gramov, ki sta ga kar dvakrat potegnila iz vode tekmovalca RD Šempeter Filip Klevže in Matic Grivec.
Odpri galerijo
Največji krap s težo 14.300 gramov, ki sta ga kar dvakrat potegnila iz vode tekmovalca RD Šempeter Filip Klevže in Matic Grivec.

Darko Naraglav
21.08.2025 ob 11:28
Darko Naraglav
21.08.2025 ob 11:28

Poslušajte

Čas branja: 2:44 min.

Ribiška družina Velenje je na Škalskem jezeru organizirala že drugo tridnevno tekmovanje za prehodni pokal. Tekmovanje, na katerem so sodelovale ekipe s po dvema tekmovalcema in rezervo, je potekalo nepretrgano, podnevi in ponoči, zmago pa so si priborili člani RD Šempeter, ki so si nadeli ime Gusarji.

Večje od povprečja

Šempetrska ekipa, ki so jo sestavljali Filip Klevže, Matic Grivec in rezerva Roman Karničnik, je tekmovanje začela z zanimivim žrebom treh enic: najprej enico za izbor tekmovalnih mest, nato pa so izžrebali še 11. položaj, ki sicer ni preveč čislan, a je bil tokrat zmagovalen.

Zmagovalci Gusarji FOTOGRAFIJe: Osebni arhiv tekmovalcev
Zmagovalci Gusarji FOTOGRAFIJe: Osebni arhiv tekmovalcev
Ribarjenje je trajalo nepretrgano, tudi ponoči.
Ribarjenje je trajalo nepretrgano, tudi ponoči.
Takole so taborili na tridnevnem tekmovanju.
Takole so taborili na tridnevnem tekmovanju.

»Na lovnem mestu smo hitro postavili šotore, nato pa se zagrizeno lotili raziskovanja podvodnega terena, markiranja z ribiškimi palicami. Ko sva z Maticem našla dve obetavni točki, sva začela hraniti in privabljati ribe. Začetek ni prinesel želenega ulova, a ob prvem zatonu smo bili presenečeni, piskač je zazvonil, palica se je sklonila, iz jezera pa smo potegnili prvo resno ribo, težko kar 9930 gramov,« je povedal Klavže in nadaljeval: »Naslednje jutro smo začeli bolj strateško. Ribe so začele prijemati, in to večje od povprečja. Okoli poldneva sem ujel kapitalnega luskinarja, težkega neverjetnih 14.300 gramov, in kot se je izkazalo pozneje, tudi največjo ribo tekmovanja. Adrenalin, smeh in navdušenje so preplavili naš tabor,« še pove Klevže in doda, da je popoldne minilo v bolj umirjenem ritmu, saj so si vzeli čas za kosilo in počitek.

14.300 gramov je tehtal rekorder tekmovanja.

Zadnji dan tekmovanja je prinesel zgodovinski ulov in dvojno zmago. Grivec je namreč ujel prav isto ribo kot sotekmovalec dan prej: »S tem ulovom sva potrdila vodstvo in si zagotovila prednost, ki je ni več mogel ogroziti nihče.« Na drugo mesto se je uvrstila ekipa RD Velenje, na tretje pa Mlinar. Za uvrstitev je štela skupna teža petih najtežjih ulovljenih rib (krap ali amur), če bi bil rezultat izenačen, pa bi odločila najtežja od petih ulovljenih rib. Zmagovalci so si zagotovili prehodni pokal kraparskega druženja Škalsko jezero, pa tudi številne praktične nagrade. »Ker sva z Maticem ulovila isto ribo, sva si nagrado za največjo ribo pošteno razdelila. A ne glede na to so bili največji ulov tega vikenda prijateljstvo, dobra družba in nepozabna izkušnja,« še poudari Klevže. 

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

ribe tekmovanje ribolov riba Ribiška družina Velenje krap

Priporočamo

Strogo varovani 39-letni Cezar pred sodnikom: da so ga ujeli, krivi Avdića
Novi udarec za Fabjana: o šokantnih podrobnostih spregovoril še peti varovanec
Photo
Izredno stanje v Ljubljani: poglejte, kako so na sojenje pripeljali Cezarja (FOTO in VIDEO)
Premium
Romske tolpe tepejo otroke: »To je preseglo vse meje! Kje so pravice naših otrok?«

Predstavitvene informacije

 
Promo

Tako boste nakupovali preudarno in prihranili denar

 
Promo

13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

 
Promo Photo

Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

 
Promo

Obvestilo o prenosu portfelja zavarovalnih pogodb

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

 
Promo

Ljubezen do zemlje in vina na 583 hektarih, kar je za več kot 800 nogometnih igrišč

Komentarji:

Priporočamo

Strogo varovani 39-letni Cezar pred sodnikom: da so ga ujeli, krivi Avdića
Novi udarec za Fabjana: o šokantnih podrobnostih spregovoril še peti varovanec
Photo
Izredno stanje v Ljubljani: poglejte, kako so na sojenje pripeljali Cezarja (FOTO in VIDEO)
Premium
Romske tolpe tepejo otroke: »To je preseglo vse meje! Kje so pravice naših otrok?«

Izbrano za vas

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

 
Promo

Ljubezen do zemlje in vina na 583 hektarih, kar je za več kot 800 nogometnih igrišč

Predstavitvene informacije

 
Promo

Tako boste nakupovali preudarno in prihranili denar

 
Promo

13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

 
Promo Photo

Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

 
Promo

Obvestilo o prenosu portfelja zavarovalnih pogodb

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

 
Promo

Ljubezen do zemlje in vina na 583 hektarih, kar je za več kot 800 nogometnih igrišč

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.