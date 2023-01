Zgodba Ane in Tomaža Messarja iz Ljubljane sega več kot desetletje nazaj, ko sta naivno podlegla duhovnim oziroma energetskim delavnicam Špele Peternel. Za energetske treninge sta vzela kredit, ki ga bosta odplačevala do leta 2035. »Za ta denar bi si lahko kupila marsikaj. A to je druga zgodba, s tem sva se sprijaznila, saj sva takrat v to pač verjela,« pripoveduje 43-letna diplomirana vzgojiteljica. Prosil, da bi mu šla za poroka Pri Peternelovi sta spoznala Saša Ignjatovića, nekdanjega igralca namiznega tenisa, sicer pa vodjo sekte Happy, happy, Mojstra, ki je po tistem, ko se ...