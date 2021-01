Gručo učencev nad Jesenicami reševali iz nevarnih razmer

Smrtno so nevarne

Gorska reševalna služba Jesenice je v četrtek na področju Jelenkamna nad Jesenicami v strmem, delno kamnitem predelu markirane poti reševala dve neprimerno obuti učenki, ki sta se na turo podali z namenom individualne izvedbe športnega dneva. Učenki sta ravnali razumno in sta v trenutku, ko nista mogli več ne naprej in ne nazaj, poklicali številko 112.Gorski reševalci so med posredovanjem na tem področju opazili večje število učencev, ki so jih opozorili na neugodne snežne razmere in jih skupaj z omenjenima učenkama varno pospremili v dolino. Avantura se je za učence srečno končala, prav lahko pa bi bile posledice za udeležence manj ugodne, opozarjajo gorski reševalci, ki obveščajo in opozarjajo vse, ki se podajajo v naravno okolje, da so razmere v okolici Jesenic zimske. Še posebej opozarjajo odgovorne na osnovnih in srednjih šolah, ki zaradi pouka na daljavo tudi izvedbo športnih dni za učence izvajajo »na daljavo«. V navodilih učencem naj upoštevajo trenutne razmere in za izvedbo športnih aktivnosti v naravi učencem predlagajo aktivnosti na način, da ne bo ogroženo njihovo zdravje in ne nazadnje tudi življenje.Opozorilo o ustrezni opremljenosti pa prav tako velja za vse tiste, ki se podajajo tudi višje v hribe. Tako kot v visokogorju je tudi v sredogorju Karavank snega veliko. Razmere nad gozdno mejo so še bistveno zahtevnejše kot pod njo in poleg primerne opreme zahtevajo tudi zadostno mero znanja o gibanju v gorskem svetu, zato opozarjajo vse, naj pohode v hribe prilagodijo svojim sposobnostim in znanju ter opremi, ki jo imajo. Tenis copati z gladkim podplatom niso primerna obutev za planinarjenje niti poleti, kaj šele pozimi. Prav tako za hribe niso primerna rešitev v zadnjem času še posebej popularne derezice, ki se z elastiko zapnejo čez obutev. Veliko ljudi ne upošteva opozoril, da so te derezice za hojo v hribe smrtno nevarne.Čeprav Karavanke na področju, ki ga pokrivajo jeseniški reševalci, le redkokje presežejo višino 2000 metrov, na obiskovalce v zimskem času prežijo številne nevarnosti. V primeru majhnih količin snega strma travnata pobočja kaj hitro poledenijo in so nevarna za zdrs, če zapade veliko snega, pa predstavljajo veliko nevarnost za proženje snežnih plazov. »Apeliramo na obiskovalce gora, da upoštevajo opozorila in v hribe zahajajo le popolno opremljeni, še posebej naj ne pozabijo na t. i. lavinski trojček (plazovna žolna, sonda in lopata). Seveda tudi popolna opremljenost še ne zagotavlja varnosti, saj je opremo treba znati tudi uporabljati.