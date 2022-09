»Grozno je, kaj počnejo policisti. Morali bi varovati državljane in zakone, delujejo pa nezakonito in pod pritiskom politike«

»Uspelo nam je, zmagali smo na sodišču. Policija je postopala narobe.« To je prek twitterja sporočil Marin Medak, eden od protestnikov, ki so svoje nestrinjanje 26. maja 2020 prišli na miren način izraziti pred ministrstvo za okolje in prostor (vlado je takrat vodil Janez Janša, minister za notranje zadeve pa je bil Aleš Hojs). To so naredili tako, da so se posedli pred vhodom stavbe. Pozvali so jih, tako varnostnik kot policija, da se umaknejo, ker se niso in se bojda niso želeli identificirati, jih je policija odstranila na silo. Vsem so spisali še kazni.

»Dobili smo kazni, jaz 400 evrov, trije drugi vsak po 600 evrov. Razlika je bila v tem, da sem jaz prišel kasneje in nisem dobil kazni zaradi neupoštevanja varnostnik. Za 3 druge smo plačali polovičke, jaz sem s pomočjo odvetnika Dina Bauka vložil zahtevo za sodno varstvo,« pripoveduje Medak, ki je po dobrih dveh letih od dogodka končno dosegel pravico.

Medak opisuje, da so se zaslišanja začela po več kot letu dni: »Zaslišani so bili trije protestniki, dva policista, varnostnik in jaz. Kot dokaze smo vložili še dva videa in screenshot. Zaslišanja so bila včasih zelo neverjetna. Na primer varnostnik je trdil, da je pločnik pred ministrvom za okolje in prostor varovano območje, ker so mu pred leti policisti na intervenciji v trgovskem centru v Domžalah rekli, da je varovano območje, če je pod nadstreškom. Zaslišala policista pa sta rekla, da je varovano območje zato, ker je varnostnik tako rekel. Zanimivo je bilo pričanje policistov o identifikaciji. Policistka se ni spomnila, če me je vprašala za osebno, trdila pa je, da je sigurno nekdo drug. Policist je trdil, da me je. Ko je odvetnik citiral zaslišanega policista se je ta vidno zdrznil in vprašal "a ste me snemali?" Kljub temu da je postopek v 99 % posnet in je jasno, da nihče od mene ni zahteval identifikacije, je policist še vedno trdil, da me je ravno takrat, ko kamera ni snemala. Kar ni res, enostavno laže. Bilo je še nekaj cvetk s strani policistov. Policistka je bila presenečena nad mojo zgroženostjo nad njihovim postopkov, ker saj "Vas nismo pretepli."«

Ne samo, da so nas fizično odpeljali, ampak so potem njihovi zaposleni še lagali na sodišču. Če ne bi obstajali videoposnetki, verjamem, da ne bi zmagal. (Marin Medak o Policiji, vir: twitter)

»Grozno je kaj počnejo policisti. Morali bi varovati državljane in zakone, delujejo pa nezakonito in pod pritiskom politike,« ugotavlja Medak in dodaja, da na koncu ni zmagala pravica: »Ni prav, da je policija postopala nezakonito in da sem zato, da to dokažem, moral biti na sodišču več kot 8 ur in plačati 100 evrov več, ko bi me stala polovička kazni. Moj strošek, poleg časa, je bil 300 evrov. Preostanek bo mojemu odvetniku plačala država. Brez odvetnika dvomim, da bi bilo sodno varstvo uspešno. Kako je lahko pravično, če je pravica stala več denarja od kazni? Tudi ni pravično, da je policija z lažmi ukradla 900 evrov za druge tri protestnike.«