Grožnja za zdravje žensk? EU prepovedala priljubljene gel lake za nohte

Evropska unija je udarila po eni najbolj priljubljenih lepotnih navad! Gel laki, ki jih vsak mesec uporablja na tisoče Slovenk, bodo z začetkom septembra prepovedani, poroča 24ur. Vzrok? Snov TPO, ki jo vsebuje večina izdelkov, je lahko nevarna za zdravje – celo rakotvorna.

Dandanes si marsikatera ženska ne more predstavljati življenja brez urejenih nohtov. Toda prav ti barviti in bleščeči gel laki, ki jih ponujajo skoraj vsi slovenski saloni, so se znašli pod drobnogledom evropskih oblasti. Snov TPO, ki pomaga pri strjevanju laka pod UV- ali LED-lučkami, je po novih študijah lahko vse prej kot nedolžna. Ocenili so jo kot strupeno za razmnoževanje, možnega motilca hormonov in celo rakotvorno. Posebej na udaru so nohtne stilistke, ki te snovi vsak dan vdihavajo – in to več let zapored.

Vpliv na plodnost in razvoj ploda

Strokovnjakinja dermatologije Vesna Tlaker je za omenjeni medij pojasnila, da so bili tveganji za alergije znani že prej, zdaj pa se povečuje tudi skrb zaradi dolgoročnih učinkov – predvsem pri najstnicah in ženskah v rodni dobi. »Motilci bi lahko vplivali na plodnost, na razvoj ploda – seveda ne na ugoden način,« opozarja.

Saloni imajo časa le še do 1. septembra, da svoje zaloge umaknejo. »Če imamo take izdelke, jih bomo zavrgli,« je jasna lastnica salonov ManiPediSpa Irena Silič Torkar. A marsikateri salon se je za spremembo izvedel šele zdaj – obvestila so prejeli le člani obrtne zbornice. »Od dobaviteljev nisem prejela nobenih opozoril,« še dodaja Torkarjeva.