Grozljivo sporočilo namenjeno Tanji Fajon

»Predsednica Socialnih demokratov Tanja Fajon je z omenjenim zapisom seznanjena, saj je bil namenjen osebno njej. Odgovorila bo s prijavo avtorja zapisa pristojnim organom pregona.« Tako iz Socialnih demokratov odgovarjajo na zapis uporabnika Urba #PorusimoMetelkovo na twitterju. V njem je zapisal (nelektorirano): »@tfajon Tanja Fajon psica, ki jo je potrebno likvidirati. Pravko tako Alojza Breznika in tozilko. Vsi protidrzavni elementi.« Njegove objave nismo več našli, a je bila objavljena dovolj dolgo, da so drugi naredili zaslonski posnetek ter javnost in druge opozorili na to. Smo pa na njegovem profilu zasledili več objav, povezanih z rumenimi jopiči, ki so ob protivladnih protestih vladi javno izrekali podporo.

​Hojs, likvidacija in zavržena ovadba

​Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je včeraj na twitterju objavil sklep, s katerim je tožilstvo zavrglo njegovo prijavo zoper osumljenca – tako v sklepu – Alojza Breznika, in pripisal (nelektorirano): »Za tožilstvo navedba: “Pes ki ga je treba likvidirati “, kar se nanaša name, ne predstavlja resne grožnje. Čeprav je zapis provokativen, ta zgolj odraža duševne bolečine Alojza Breznika, ki so posledica izvajanja vladajoče politike, katere del sem,pravijo.Nov presežek tožilstva.«



Ministrstvo objavo je komentiral tudi Domen Cukjati, predsednik SDS občinskega odbora Log-Dragomer (nelektorirano): »WTF!! Spoštovana Klementina Prejac, okrožna državna tožilka! Če resno mislite, kar ste zapisali v sklepu v konkretni zadevi, potem lahko vsakdo nekaznovano javno piše: "Klementina Prejac je PSICA, ki jo je potrebno LIKVIDIRATI!" Dovolj je, da dokaže, da se ne strinja z vami.«



Omenjeni uporabnik Urba je na twitterju objavo Hojsa večkrat delil, da ga očitno ni strah posledic za zapisane besede, namenjene predsednici SD, pa je razvidno iz sledečega (nelektorirano): »O tem vprasanju “grozenj” je drzavno tozilstvo ze (sramotno) odlocilo (na kar skusam opozoriti z mojim provokativnim tvitom).«

