»Moje rane se bodo zacelile, tudi napad name bo slej ko prej pozabljen, a strah me je, kaj bo prinesla prihodnost. Romska problematika se v naših krajih le še stopnjuje in le vprašanje časa je, kdaj bo komu počil živec in se bo zgodila kakšna katastrofa,« je razmišljal Andrej Gorišek iz Dolenje Stare vasi pri Šentjerneju. Še vedno je pretresen, ko govori o svoji izkušnji, ko ga je mladi Rom napadel na njegovi njivi, ko mu je le rekel, zakaj delajo škodo na pridelku. »Tak odnos države in politike do romske problematike je kot klofuta vsem nam, ki delamo in plačujemo davke.« Kar dolgo je razmi...