Grozljivo: psički polomila zobe in tačko

Slovensko Istro pretresa zgodba o brutalnem nasilju nad miroljubno psičko, ki je bila pod pobesnelimi udarci človeka popolnoma nemočna. Stafordka se ni upirala ali branila niti takrat, ko naj bi ji 19-letnica polomila tri zobe, zlomila tačko, poškodovala glavo, smrček, povzročila buške, podplutbe na hrbtu, praske in odrgnine po telesu. Tudi zacvilila ni, samo skrivala da se je pred njo. Koliko časa naj bi jo mučila, ni znano, so pa veterinarji potrdili sveže in stare poškodbe. Poškodovan gobčekPetletna Kala, njen 27-letni skrbnik S. G. (ime in priimek hranimo v uredništvu, op. p.) in petletni...