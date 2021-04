Grozljivo, kaj je ob prihodu na Hrvaško dočakalo slovenske lastnike (FOTO)

Jezni lastniki: Gre za diskriminacijo

Največja težava je vlaga. FOTO: Lastniki nepremičnin na Hrvaškem

Mnogi več mesecev niso šli na Hrvaško. FOTO: Lastniki nepremičnin na Hrvaškem

Lastniki nepremičnin na Hrvaškem niso zadovoljni z zadnjim odlokom vlade, ki zanje ureja prehajanje meje in jim za vzdrževalna dela daje na voljo 72 ur časa. Že v preteklosti so se povezali v civilno iniciativo Lastniki nepremični na Hrvaškem – ODPRITE NAM MEJE, tokrat pa sporočajo, da so pobudo za začetek postopka ustavnosti odloka vlade vložili tudi na Ustavno sodišče RS.V civilni iniciativi so prepričani, da odlok vlade še naprej močno diskriminira lastnike nepremičnin in jim onemogoča izvrševanje lastninske pravice. Zadnja sprememba odloka o določitvi pogojev vstopa v Slovenijo, ki je začela veljati 26. aprila, lastnikom premičnin in nepremičnin po njihovem mnenju v praksi ne prinaša nobenih sprememb. »Vlada RS je namreč rok za vzdrževalna dela z 48 ur podaljšala na 72 ur, ob tem pa ni sorazmerno podaljšala tudi roka veljavnosti PCR-/HAG- testa, ki je ob dovoljenem prehodu za 48 veljal 72 ur (enako namreč velja tudi sedaj), zato je 72-urni rok pesek v oči, saj je v praksi bistveno krajši. Velika večina lastnikov mora namreč test pridobiti pred potovanjem na Hrvaško, ravno tako iz Slovenije ne odpotujejo nemudoma po pridobitvi testa,« poudarjajo jezni lastniki.V civilni iniciativi izpostavljajo, da je 72-urni rok absolutno prekratek, saj je v takšnem času nemogoče odpraviti škodo. Pripeli so tudi fotografije škode, »ki nastaja lastnikom zaradi nezmožnosti dostopa in vzdrževanja nepremičnin ter nerazumnih zahtev po predložitvi plačljivih PCR-testov. S tem je podana tudi (finančna) diskriminacija med osebami, ki so že prebolele covid, in tistimi, ki je niso.«