Grozljivo dogajanje v slovenski plesni šoli: Tebe bom psihično z*****, tebe pa pretepel!

Po spletu je zakrožila zgodba, ki meče temno senco na eno izmed plesnih šol na Štajerskem. V Mariboru so se nad plesnega selektorja in sodnika pri Plesni zvezi Slovenije zgrnile obtožbe o spolnem nadlegovanju. O dogajanju v eni od plesnih šol se je razpisala mati ene od plesalk in ob tem zapisala, da je treba zaščititi vse naslednje potencialne žrtve. Selektor naj bi spolno nadlegoval eno od plesalk, njenega fanta pa naj bi pretepel. »Deklice, ki so spregovorila o psihičnem in spolnem nadlegovanju, bodo vložile prijavo,« je še zapisala.

»Eci peci pec. Tebe bom psihično zjebal, tebe pa pretepel. Ker lahko, ker sem Bog. Tako nekako bi lahko poenostavljeno napisali dogajanje v eni izmed plesnih šol v Mariboru,« tako nekako se začne zapis grozljivega dogajanja.

Avtorica še piše, da se je trenerka plesalcev in plesalk zavila v molk, selektor pa da naj bi na sestanku vse obtožbe zanikal in da naj bi uničil sanje dvajsetih otrok. »Konec zgodbe bo najbrž znan čez leta, ko možje v modrem in sodni mlini zalavfajo na polno. Medtem se otroci zaradi strahu pred selektorjem (in njegovima dvema pomočnikoma oz prijatelja) bolj kot ne skrivajo doma. Starši so odločeni, da selektor in sodnik pri plesni zvezi Slo nikakor ne bo nadaljeval svojega dela, da se zaščitijo vse naslednje potencialne žrtve. Deklice, ki so spregovorile o psihičnem in spolnem nadlegovanju, bodo vložile prijavo.«

Pri PU Maribor smo preverili, ali so bili obveščeni o primeru, ko naj bi učitelj plesa pretepel 19-letnika in mu menda grozil z nožem (pripeli smo jim tudi povezavo do zgodbe). Minuli petek so nam odgovorili: »Mariborski policisti o navedenem primeru nismo seznanjeni.«