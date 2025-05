Grozljive številke za malo Slovenijo: Na leto umre več kot 3000 ljudi, vsak teden 60 (VIDEO)

31. maj je svetovni dan brez tobaka, ki letos poteka pod geslom »Razkrijmo manipulacije tobačne industrije«. Tobačna industrija si namreč svoje izdelke nenehno prizadeva narediti čim bolj privlačne in jih s tem skuša približati mladim. Da bi zaščitili otroke in mladostnike pred škodljivimi nikotinskimi izdelki, smo v Sloveniji s 24. aprilom 2025 prepovedali arome v elektronskih cigaretah, so ob tem poudarili na Nacionalnem inštitutu za zdravje (NIJZ).

V Sloveniji umre več kot 3000 ljudi, vsak teden 60

Nikotin je ena najbolj zasvojljivih snovi, velika večina kadilcev pa začne kaditi še pred polnoletnostjo. Zaradi bolezni, povezanih s kajenjem, umre dve tretjini kadilcev. V Sloveniji letno zaradi kajenja umre več kot 3000 ljudi, vsak teden 60. Kajenje povzroča kar 16 vrst raka, številne bolezni dihal, srca in ožilja.

Kako prenehati s kajenjem? Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje ugotavljajo, da več kot polovica kadilcev želi prenehati s kajenjem, veliko jih v prvih nekaj poskusih ni uspešnih, zato jim je na voljo pomoč pri opuščanju kajenja. Lahko izbirajo med skupinskim in individualnim svetovanjem za opuščanje kajenja, ki poteka v Centrih za krepitev zdravja oz. Zdravstvenovzgojnih centrih v okviru zdravstvenih domov. Kot brezplačna pomoč kadilcem, ki želijo opustiti kajenje ali potrebujejo pomoč pri vzdrževanju abstinence, je na voljo tudi svetovalni telefon, kjer svetovanje izvajajo usposobljeni svetovalci. Telefonska številka svetovalne linije, 080 27 77, je objavljena na vseh embalažah tobačnih izdelkov. Svetovalci na leto sprejmejo med 350 in 600 klicev.

Na tržiču so se v zadnjem času začeli pojavljati številni novi izdelki, ki ne vsebujejo tobaka, vsebujejo pa nikotin, kot npr. elektronske cigarete-vejpi, ki poleg tega vsebujejo tudi številne privlačne sladke in sadne arome, ki posebej privlačijo mlade. Vendar pa ima lahko vdihovanje arom zelo škodljive učinke na zdravje in lahko že pri kratkoročni uporabi privedejo do pomembnih posledic za zdravje, predvsem zdravje dihal. V Sloveniji pa je konec leta 2023 elektronske cigarete uporabljalo kar 30 % dijakov 2. letnikov srednjih šol, kažejo podatki NIJZ.

Slovenija je letos naredila pomemben korak pri zaščiti zdravja prebivalcev, predvsem mladih, saj je s 24. aprilom 2025 začela veljati prepoved vseh arom, razen tobačnih, v elektronskih cigaretah in njihovih polnilih. S tem smo se pridružili najnaprednejšim državam članicam EU, in sicer Estoniji, Litvi, Latviji, Danski, Madžarski, Nizozemski in Finski, ki so že uvedle podobne ukrepe, kljub temu, da na ravni EU to še ni obvezno za vse države članice.