UKC LJUBLJANA

Grozljive razmere na urgenci: »Mama polulana do glave«, nemalokdo umre na hodniku

Združenje za dostojno starost Srebrna nit je v javnem pismu ostro opozorilo na nevzdržne razmere na ljubljanski urgenci.
Fotografija: Fotografija je simbolična. FOTO: Voranc Vogel, Delo
Odpri galerijo
Fotografija je simbolična. FOTO: Voranc Vogel, Delo

N. Č.
26.08.2025 ob 09:45
26.08.2025 ob 09:52
N. Č.
26.08.2025 ob 09:45
26.08.2025 ob 09:52

Poslušajte

Čas branja: 4:57 min.

Združenje za dostojno starost Srebrna nit je v javnem pismu ostro opozorilo na nevzdržne razmere na ljubljanski urgenci. Bolniki, večinoma starejši, tam čakajo tudi 15, 20 ur ali več, pogosto brez hrane, pijače in osnovne higienske oskrbe. Na hodnikih potekajo pregledi in menjave plenic, dostojanstvo pacientov je poteptano, posamezniki celo umirajo na vozičkih.

»Ljudje trpijo v bolečinah, mnogi higiensko neoskrbljeni, žejni, lačni, prestrašeni, ne tako redko pacient, zlasti starejši, na urgentnem hodniku tudi umre,« so zapisali v javnem pismu, namenjeno zdravstveni ministrici in vodstvu UKC Ljubljana.

Hude osebne zgodbe

»V Srebni niti spremljamo hude osebne zgodbe, veliko stisk starejših je prikazanih v medijih in družbenih omrežjih. Dejstvo, da smrt hudo bolnega na ozkem vozičku na hodniku in vsem na očeh, postaja nova normalnost, je nesprejemljivo. Kot tudi menjava plenic v prisotnosti drugih, siljenje na izločanje v plenico ali v nočno posodo sredi hodnika, izvajanje diagnostičnih in terapevtskih intervencij na hodniku ... Da neudobnih stolov in pomanjkanja (zvočne, vizualne) zasebnosti pacientov niti ne omenjamo,« so zapisali.

V združenju zahtevajo takojšnje ukrepanje vodstva UKC Ljubljana, spremembe organizacije dela in večjo kadrovsko okrepitev. Kot poudarjajo, se število zdravnikov v zadnjem letu sicer povečuje, zato opravičila o pomanjkanju niso več sprejemljiva.

Izkušnje pacientov in svojcev, objavljene v javnosti, kažejo na dolgotrajne čakalne dobe, nečloveške pogoje in izčrpano osebje. Med predlogi za izboljšave so povečanje glavarinskih količnikov osebnih zdravnikov, več urgentnih ekip in vključitev zasebnikov s koncesijo.

Srebrna nit od ministrice za zdravje Valentine Prevolnik Rupel pričakuje hiter odziv in direkten pogovor o rešitvah. Opozarjajo, da je skrajni čas, da se od besed preide k dejanjem, saj trenutne razmere pomenijo sistemsko nasilje nad starejšimi in ogrožajo življenja ljudi.

Pretresljive izpovedi pacientov:

V društvu Srebrna nit so objavili tudi nekaj  pretresljivih zapisov pacientov in njihovih svojcev, ki slikajo grozljive razmere na ljubljanski urgenci:

»Z mamo prideva ob petih, pred nama množica od zjutraj. Po treh urah preverim, zakaj se vrsta ne premakne. Odgovor – čakalna doba do 20 ur, to je njihova meja normale, ker delata le dva zdravnika … 98-letnik si je celo želel le eno – umreti.«

•  »S 86-letno teto sva na urgenci čakali več kot 26 ur, od tega 22 ur na stolu!«

• »Moja 90-letna mama je čakala 18 ur, polulana do glave, prosila za menjavo plenice, a je ni dočakala. Na hodniku je bila pokrita le s tanko rjuho.«

• »Vsi hodniki polni, svojci stoje, bolniki na vozičkih. Jemlje se kri, menjajo plenice, vse na hodniku. Urgenca je kot poljska bolnišnica za fronto.«

• »Z zelo bolnim očetom čakala 8 ur in to z napotnico. Zdravnica empatična, strokovna. Hodniki polni večinoma starejših, mnogi brez spremstva, bi lahko kakšna sestra krožila med njimi in jim lajšala neskončno čakanje, pomoč pri odhodu na WC, odejo, pijačo, prijazno besedo, tolažbo ...«

Poziv ministrici

»V luči izboljšav dela v urgentnih centrih, zlasti v UKC Ljubljana, ponovno pozivamo k dvigu glavarinskih količnikov izbranih osebnih zdravnikov kot enemu od nujnih pogojev, da se urgentne centre razbremeni nenujnih pacientov, tudi starejših. Prav tako naj se nujno povečajo kapacitete urgentne službe z dodatnimi ekipami, treba je vključiti tudi zasebnike s koncesijo. Morda je potrebno evalvirati ustreznost triažiranja ob vstopu v sistem, da se zagotovi izboljšanje humanosti postopkov zdravstvene obravnave, saj sedaj čakajo vsi, tisti, ki urgenco potrebujejo, in tisti, ki je ne.

Naše poglede, vključno s pobudami za rešitve nekaterih problemov, želimo predstaviti tudi ministrici za zdravje dr. Valentini Prevolnik Rupel. Pričakujemo, da se ministrica odzove na našo prošnjo za neposredni razgovor, za kar smo zaprosili že pred dvema mesecema in prošnjo ponavljamo v tem zapisu.«

Celotno javno pismo Društva Srebrna nit, ki je namenjeno zdravstveni ministrici, UKC Ljubljana in varuhu človekovih pravic, si lahko preberete na tej povezavi.

Za pojasnila smo se obrnili tudi na UKC Ljubljana, odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

UKC Ljubljana urgenca zdravstvo javno pismo pacienti nevzdržne razmere

Priporočamo

Grozljive razmere na urgenci: »Mama polulana do glave«, nemalokdo umre na hodniku
Skrivnostna smrt: sina našla mrtvega pred računalnikom, kar je imel na obrazu, ju je šokiralo
Katarina Venturini iskreno o Andreju Škufci: Velikokrat me je naredil žalostno (VIDEO)
Erjavec že vpije: »Jezus Kristus, reši nas te vlade!« (FOTO)

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Eno ključnih vprašanj sodobnega časa: »​Prvič sem v taki situaciji«

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

 
Promo

Dve izjemni septembrski glasbeni doživetji

 
Promo

Sladka specialiteta, ki sladokusce navdušuje že sto let

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

Komentarji:

Priporočamo

Grozljive razmere na urgenci: »Mama polulana do glave«, nemalokdo umre na hodniku
Skrivnostna smrt: sina našla mrtvega pred računalnikom, kar je imel na obrazu, ju je šokiralo
Katarina Venturini iskreno o Andreju Škufci: Velikokrat me je naredil žalostno (VIDEO)
Erjavec že vpije: »Jezus Kristus, reši nas te vlade!« (FOTO)

Izbrano za vas

 
Promo

Sladka specialiteta, ki sladokusce navdušuje že sto let

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Eno ključnih vprašanj sodobnega časa: »​Prvič sem v taki situaciji«

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

 
Promo

Dve izjemni septembrski glasbeni doživetji

 
Promo

Sladka specialiteta, ki sladokusce navdušuje že sto let

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.