Grozljive napovedi: lahko se zgodi, da pacienti ne bodo več prejemali vseh zdravil

Lekarniška zbornica Slovenije (LZS) poziva ministrstvo za zdravje, da nemudoma uredi zakonsko podlago za nabavo zdravil javnih lekarniških zavodov, saj bodo v nasprotnem primeru nekatere lekarne ostale brez zdravil.

Težave izvirajo iz nasprotujoče zakonodaje, ki jo morajo pri svojem delu spoštovati javni zavodi. »Obstoječi zakon o javnem naročanju (ZJN) pravi, da imamo lahko samo enega cenovno najbolj ugodnega dobavitelja. Ker nekaterih zdravil ni mogoče dobiti le pri enem dobavitelju, smo primorani kršiti zakonodajo, da lahko pacientom zagotovimo vsa registrirana zdravila,« pojasni sogovornica.

Bodo prisiljeni prenehati dobavljati zdravila?

»Nikakor si ne želimo, da bi bili prisiljeni prenehati dobavljati zdravila, zato prosimo pristojne, predvsem ministrstvo za zdravje, da skupaj z Lekarniško zbornico Slovenije najdejo rešitev za področje nabave zdravil, s katerimi bo zagotovljena učinkovita in gospodarna poraba javnih sredstev, hkrati pa ne bo motena oskrba pacientov z zdravili, javni lekarniški zavodi pa bomo zmožni delati zakonito,« je na srečanju z novinarji opozorila predsednica Lekarniške zbornice Darja Potočnik Benčič.

Na ministrstvu za zdravje odgovarjajo, da se zavedajo pomembnosti in kompleksnosti sistemske problematike dobave zdravil. »S ciljem aktivnega sistemskega reševanja na tem področju se bo minister za zdravje Danijel Bešič Loredan v prihodnjem tednu sestal s predsednikom Državne revizijske komisije, prav tako bo v kratkem sklican še dodaten sestanek z Lekarniško zbornico Slovenije.«

V Sloveniji 370 lekarn

V Sloveniji imamo sicer 347 lekarn na primarni ravni zdravstvene dejavnosti in 27 bolnišničnih lekarn, ki delujejo skladno z Zakonom o lekarniški dejavnosti. Osnovni namen lekarniške dejavnosti je zagotavljanje kakovostne in učinkovite preskrbe z zdravili in drugimi izdelki za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja ter svetovanje glede njihove varne, pravilne in učinkovite uporabe, pacientom in ostalim zdravstvenim delavcem.

Poleg tega pa lekarniška dejavnost zagotavlja tudi farmacevtsko obravnavo pacientov za ohranjanje zdravja in doseganje pričakovanih kliničnih, humanističnih in ekonomskih izidov zdravljenja z zdravili.