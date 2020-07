Grozljiva nesreča pri Slovenski Bistrici, avto deformiran do nerazpoznavnosti (FOTO)

Nekaj minut pred 16. uro se je na štajerski avtocesti A1 zgodila huda nesreča, v kateri so bili udeležena dve osebni in eno tovorno vozilo. Do trčenja je prišlo pred izvozom Slovenska Bistrica - sever, v smeri Celja. Po trku je eno osebno vozilo zajel požar in ga uničil.



Na kraju dogodka so bili gasilci JZ GB Maribor in PGD Slovenska Bistrica, ki so požar pogasili, na vozilu odklopili akumulator in z vpojnimi sredstvi posuli razlite motorne tekočine.



»Kljub nazornim fotografijam je potrebno omenit, da poškodovanih v nesreči ni bilo. Vozilo, ki se je ob trku močno deformiralo in v celoti zagorelo, so osebe z razlogom še pred trkom zapustile in se, kot je to potrebno, umaknile preko varnostne ograje na travnato brežino. Prav tako je potrebno pohvalit vse voznike na avtocesti, ki so zares odlično ustvarili reševalni pas in nam omogočili nemoten dostop,« dogajanje opišejo gasilci GB Maribor na svoji spletni strani.