Grozljiva izpoved mlade Slovenke: Govoril je, kaj bi mi rad delal, kako si me predstavlja ...

Inštitut 8. marec s kampanjo Jaz tudi že leto in pol popisuje zgodbe spolnega nadlegovanja v Sloveniji.je ena izmed pričevalk kampanje. Pred nekaj dnevi je bil na sodišču obsojen moški, ki jo je zlorabljal od 14. leta, so navedli v inštitutu. Penelopa je zbrala pogum, ga prijavila policiji in ga razkrinkala. Pri moškem so odkrili več kot 10.000 posnetkov nepolnoletnih deklic in več kot 40.000 njihovih fotografij.»Penelopin pogum je rešil marsikatero dekle,« so zapisali v Inštitutu 8. marec in na spletnem omrežju objavili njeno celotno izpoved. Objavljamo jo v celoti (nelektorirano):»Vse se je začelo avgusta 2016, ko sem bila stara 14 let sem in sem si začela pisati in pogovarjati z nekim "fantom". Na začetku (ko sva se pogovarjala le prek družabnih omrežij) je bilo vse dokaj normalno. Kako si, kaj delaš ipd. Hitro sem mu zaupala in dala svojo telefonsko številko. Prvi pogovor. Bila sem na sprehodu s psičko, pogovarjala sva se o povsem vsakdanjih stvareh. Vprašal me je, ali bom kmalu doma. Ko sem prišla domov, se je vse začelo. Imela sva t.i. phonesex (telefonski seks). Govoril je kaj bi mi rad delal, kako si me predstavlja, naj vzdihujem, kaj naj počnem... on pa se je med tem samozadovoljeval.Klici so bili vedno pogostejši. Tudi 5x na dan, kateri koli dan, ob kateri koli uri. In vedno enaki.Navaden pogovor, v katerem sem mu zaupala vse svoje težave, ki jih nisem uspela nikomur in potem phonesex. Govoril mi je kaj naj delam, kako naj se oglašam, kaj naj bi mu delala, kaj bi on meni.... Stalno sem imela občutek, da je tam ob meni. Da se me dotikajo njegove roke. Rekel mi je naj mu pošiljam svoje gole fotografije.Novembra sem ga vprašala koliko je star. 40. Pogovarjala sem se s 40 letnikom. Takrat sem prekinila stike. Ponovno sem mu pisala za novo leto, ker sem imela občutek krivde. In vse se je ponovno začelo. Le še več klicev. Ker me je prosil, sem ga klicala nazaj, da ne bi imela slabe vesti, ker sem se prepričevala, da mi pomaga. To je bil tudi edini razlog, da mu nisem upala reči ne.Pogosto sem se med pogovori samopoškodovala, januarja sem se začela stradati in bruhati, pojavila se je samomorilnost, depresija...Vse skupaj je trajalo več kot eno leto (novembra naslednjega leta, se je končalo). Komaj takrat sem dojela, da je s tem nekaj narobe. Moje zadnje sporočilo, ki sem mu ga poslala je bilo: ''Zame nisi nič več kod pedofil. Ne boj se. Ne bom te prijavila, ker sem prevelika pi***, da bi kaj takega storila in zato bo nastradalo še veliko deklet. Adijo.''***30.6.2018 sem si poskusila vzeti življenje. Bila sem hospitalizirana na zaprtem oddelku, v Psihiatrični bolnici Ljubljana Polje, nato so me prestavili na Enoto za adolescentno psihiatrijo na Centru za mentalno zdravje.Na prvem pogovoru s psihiatrinjo, na oddelku za adolescentno psihiatrijo, sem ji povedala celo zgodbo. Naslednji teden, sta prišla starša na pogovor, kjer sva jima povedali kaj se je zgodilo.Čez teden ali dva sem imela pogovor s kriminalistoma. Dobila sem najboljša kriminalista na svetu. Razumevajoča, izkazujeta podporo, skušata razumet, verjameta, ne obsojata. V dobrih treh urah sem jima povedala vse kar se mi je dogajalo. Tisto, česar nisem bila zmožna povedati sem jima napisala. Postopek se je začel. Z enim izmed kriminalistov sem se še nekajkrat srečala, da sva uredila vse potrebno za prijavo. Novembra sem med uro klavirja dobila sms od kriminalista. Napisal je naj ga pokličem, ko utegnem. ''Živijo, kaj je?'' ''Rad bi ti le povedal, da je šel X danes v pripor.''Svet se je zame ustavil. V meni je nastalo novo upanje. Nova moč. Takoj sem odšla do dijaškega doma, kjer sem se naličila. Na instagramu sem objavila fotografijo in napisala, I'm safe now. Prvič, po dolgem času, me ni bilo več strah biti lepa. Nisem se počutila krivo, če se potrudim za lastno lepoto. Nekaj dni kasneje sem se z avtobusom peljala proti psihiatrinji. Tam sem videla novico, da so dobili človeka, ki je skoraj 10 let delal isto, kar se je zgodilo meni. Bilo je mnogo deklet. V članku je bil omenjen tudi eden izmed "mojih" kriminalistov. Napisala sem mu sporočilo in se mu zahvalila, da se je javno izpostavil, moj primer vzel resno in s tem zagotovo rešil še mnogo deklet. Januarja 2019, sem odšla na sodišče, kjer sem dala ponovno izjavo in tudi prvič povedala tisto, česar prej nisem uspela izgovoriti.Sojenje se je nadaljevalo vse do začetka septembra. ''Moj'' pedofil je danes v zaporu.«