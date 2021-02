Grozljiva izpoved Mie Skrbinac odmeva tudi v tujini

Izpoved slovenske igralke(27), ki je pred dnevi zbrala pogum in spregovorila o spolnem nadlegovanju na ljubljanski akademiji za gledališče, radio, film in televizijo, odmeva tudi v tujini. Na spletni strani Star Tribune poročajo o tem, kako se je val razkritij bolečih in škandaloznih spolnih nadlegovanj začel v Srbiji. Pišejo, da je to del Evrope, kjer tradicionalno ženske redko iščejo pravico na sodišču zaradi spolnih napadov, zato naj bi bilo gibanje, ki na neki način spominja na #MeToo, velik korak naprej.»Ženske so spregovorile in vedno glasnejše so. Tišina je prekinjena,« citirajo igralko. Srbska igralka, ki danes šteje 26 let, je v intervjuju za Blic v sredini januarja razkrila, da jo je pri 17 letih posilil režiser in filmski pedagog. Radulovićeva ni bila edina, ki je spregovorila o tem, je pa bila prva in je opogumila tudi druge, ki so bile deležne takšnih in podobnih spolnih napadov.Na spletu so se pojavile skupine v podporo žrtvam spolnih napadov in nadlegovanj. V kratkem času je skupina Nisam tražila dobila več kot 40.000 sledilcev. Gibanje je opogumilo tudi igralke iz drugih držav. Na Hrvaškem so suspendirali vsaj dva profesorja, izpovedi igralk pa se dogajajo tudi v Severni Makedoniji.Dodajajo še, da so Hrvaška, Srbija in BiH precej kontroverzne države, ki so se znašle na prelomni točki. Številni aktivisti pozivajo, k zaščiti žrtev spolnih napadov in nadlegovanj ter na skrajšanje sodnih postopkov. Srbska profesorica na beograjski univerzi za psihologijoje poudarila, da je to, da so igralke zbrale pogum in javno povedale, kaj se dogaja, izjemnega pomena, saj je spolno nadlegovanje v tej tradicionalni družbi še vedno tabu.