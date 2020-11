Grozilo jima je, da bosta brezdomca, Vanja zdaj sporočila: Jočem od sreče

Hvaležna in neizmerno vesela. FOTO: Facebook



Vanja zaradi nege sina pustila službo

Ptujčanka(46) je te dni prosila za pomoč, da s svojim 16-letnim sinoms posebnimi potrebami zaradi dolgov ne bi ostala brez strehe nad glavo. Po ločitvi od moža se je znašla v dolgovih, in če do konca februarja prihodnjega leta ne bi zbrala 36.700 evrov, bi se s sinom znašla na cesti. Danes je Vanja ljudem, ki so jima pomagali, sporočilo prekrasno novico: »Zbrali ste dovolj denarja za najino hiško.«»Jočem. Od sreče, ganjenosti in preplavlja me hvaležnost. Iskreno? Nekaterim izmed občutkov sploh ne poznam imena. Hvala, od srca hvala,« je na facebooku zapisala Vanja, ki si niti v sanjah ni mogla predstavljati, da se bo denar za njuno hišo zbral v dobrih štirih dneh.Koliko denarja so zbrali, še ni znano, saj donacije še prihajajo na račun. Če bo ostalo še kaj denarja po odkupu hiše, ga bo del namenila za Vida in njegovim potrebam za kvalitetnejše življenje. »Odkup hiše je rešitev golega preživetja. Vid potrebuje kvalitetnejše pogoje za življenje, predvsem kopalnico, ki bo varna in mogoče tudi svojo, malo večjo sobo. Zelo prav bi prišla preureditev hiše za potrebe odraslega 'vozičkarja",« je ganjeno zapisala in objavila tudi besedilo pesmiVelik človek.»Pred 17 leti, ko sem bila noseča, sva hišo s hipotekarnim kreditom kupila z bivšim možem ter jo delno obnovila, še vedno pa ni povsem prilagojena invalidu, sploh kopalnica,« je začela svojo pripoved. Leta 2004 se je rodil Vid, ki je pri porodu utrpel poškodbo možganov. Diagnosticirali so mu cerebralno paralizo in težko epilepsijo. Vid je popolnoma odvisen od tuje pomoči, saj je v plenicah, ne hodi in ne govori.Vanja je vsa leta izvajala terapije z Vidom in z njim vsak mesec hodila po samoplačniške strokovne napotke, saj terapij z zdravstvenim zavarovanjem ni mogoče pokriti. Ob vsem tem je denarja za plačevanje kredita za hišo zmanjkalo. Vanjin bivši mož je ostal brez dela. Z banko se je dogovarjala tudi o možnosti najema hiše, a je banka to možnost zavrnila.Hiša, v kateri živi Vanja z Vidom, je bila prodana na drugi dražbi, kupila jo je banka upnica. »Ta ista banka nama prihaja nasproti s ceno odkupa hiše, po kateri so jo kupili na dražbi, kar znaša 36.700 evrov. Znesek, ki je za naju nedosegljiv,« je pojasnila pred začetkom akcije zbiranja denarja.