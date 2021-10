Janša in Tonin nista bila edina, pismo z grozljivo vsebino prejeli še trije

Poleg predsednika vlade Janeza Janše in podpredsednika vlade, ministra za obrambo in prvaka NSi Mateja Tonina je grozilno pismo z nabojem prejel tudi predsednik SNS Zmago Jelinčič. A kot danes razkriva vodja oddelka za organizirano kriminaliteto v sektorju kriminalistične policije PU Ljubljana Stojan Belšak, sta pismo z grožnjami in nabojem prejeli še dve osebi. »V petek so bile prejete štiri pošiljke in ena danes, a se je tudi za to se je izkazalo, da je prispela v petek, a je bila prijava podana danes. Gre za dva najvišja predstavnika oblasti, ki sta tudi varovani osebi, dve poslanski skupini in enega posameznika. V vseh pismih je podobna vsebina z neposredno grožnjo smrti. V nekaterih primerih gre tudi za grožnje družinskim članom in v vseh petih primerih je bil dodan naboj,« je dejal Belšak.

Jelinčič je vsebino grozilnega pisma dopoldne razkril na facebooku.

Belšak je povedal, da so bili kriminalisti in policisti konec tedna obveščeni o grozilnih pismih, ki so prispela na naslov najvišjih političnih predstavnikov države in državnega zbora. Takoj so začeli preiskavo teh zavržnih dejanj, da bi zagotovili varnost. Povedal je, da so že bili izvedeni prvi ukrepi in da so na različne naslove že poslali kriminaliste, da bi zavarovali ljudi in odkrili storilce. »Gre za kaznivo dejanje grožnje, pregon za to kaznivo dejanje pa se začne na predlog, policija je še v fazi pridobivanja teh predlogov.« Dodal je še, da je zagrožena kazen do dveh let zaporne kazni.

Na vprašanje, ali so že na sledi storilcem, je odgovoril, da gre trenutno za začetno zbiranje obvestil, ki bi lahko pripeljala do osumljencev. Na vprašanje, ali so na nabojih in pismih našli prstne odtise, pa je odvrnil, da je vse še v fazi preiskave. Dodal je še, da so vsa pisma vsebovala podobno vsebino z neposredno grožnjo s smrtjo in z nabojem, ki je namenjen dolgocevnemu orožju.

Odgovoril pa je tudi, ali so preiskovali primer, ko naj bi se pri ministru za obrambo oglasili sumljivi osebi, ki sta želeli vstopiti v hišo. Predstavljala naj bi se kot zaposlena pri telefonskem operaterju. Ministrovi so dogodek prijavili policiji. Belšak je povedal, da so primer preiskali in ugotovili, da življenje družine in varovane osebe ni bilo ogroženo. Šlo je za naključni dogodek. Modus delovanja teh oseb je bil tak, da je spominjal na modus delovanja nepridipravov, ki hodijo od hiše do hiše z namenom, da bi izvedli tatvino. Belšak je še povedal, da je dejansko šlo za delavca, ki sta bila zaposlena pri podjetju, za katero sta opravljala delo, in ne za izdajanje.

Uredba o varovanju oseb določa, da je premier varovana oseba po drugi stopnji, minister pa po tretji. To pomeni, da se lahko Tonin za čas zasebnega potovanja ali drugih osebnih razlogov pisno odpove osebnemu varovanju, a ostane varovan z drugimi ukrepi varovanja. Po četrti stopnji varovanja so varovani tudi družinski člani predsednika vlade in predsednika republike, v primeru visoke ogroženosti pa lahko tudi družinske člane policija varuje po četrti stopnji. V uredbi še piše, da se obseg varovanja družinskih članov določi na podlagi izdelane ocene ogroženosti varovanih oseb.