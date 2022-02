Poslanka LMŠ razkrila vsebino grozilnega pisma iz Celja

Po včerajšnjem razkritju, da je policija izsledila pošiljatelja grozilnih pisem najvišjim predstavnikom vlade – šlo naj bi za Celjana, celo podpornika vlade –, se je na twitterju oglasila poslanka LMŠ Jerca Korče in razkrila, da je pred časom tudi sama prejela dve srhljivi grozilni pismi s celjskim poštnim žigom. »Naključje?« se sprašuje.

Korčetova je fotografijo pisma tudi objavila, o vsebini pa zapisala, da »je tako neokusna, da težko razumeš, kdo ima tako bolne misli«. Pismo je prejela v času, ko je bila noseča, in kot je priznala v pogovoru za naš portal, na ta račun prejemala ogromno neprimernih in žaljivih komentarjev.

Grozilna pisma, ki naj bi jih pošiljal Celjan, so pred časom prejeli predsednik vlade Janez Janša, obrambni minister Matej Tonin, prav tako tudi prvak SNS Zmago Jelinčič Plemeniti in še dve osebi. V vseh pismih je podobna vsebina z neposredno grožnjo smrti. V nekaterih primerih gre tudi za grožnje družinskim članom in v vseh petih primerih je bil dodan naboj.