Grozilna pisma: policija zasegla dodatne tri pošiljke

Policijska uprava Ljubljana je bila včeraj v popoldanskem času in danes dopoldne obveščena še o treh pisemskih ovojnicah, ki so jih sicer prejeli tudi politični predstavniki, med njimi premier Janez Janša, obrambni minister Matej Tonin, notranji minister Aleš Hojs in prvak SNS Zmago Jelinčič.

Skupno policija preverja osem pisemskih ovojnic. »Tudi v zadnjih treh primerih so bile pošiljke zasežene in zavarovane, policija nadaljuje intenzivno zbiranje obvestil in dokazov zaradi suma kaznivih dejanj grožnje,« poroča PU Ljubljana.

Že včeraj so nekateri vodilni možje v državi razkrili, da so bile nanje naslovljene pošiljke z grožnjami in s priloženim nabojem. Kot je v izjavi za medije pojasnil vodja oddelka za organizirano kriminaliteto v sektorju kriminalistične policije PU Ljubljana Stojan Belšak, policija obravnava dogodek po 135. členu kazenskega zakonika. V skladu s tem so na posamezne naslove že poslali kriminaliste, da bi ta »zavržna dejanja preiskali in zagotovili varnost tako najvišjim predstavnikom kot tudi vsem drugim državljanom Republike Slovenije«, je dejal Belšak.

Pregon za takšno kaznivo dejanje se po njegovih besedah začne na predlog, policija pa je za zdaj še v fazi pridobivanja teh predlogov. Nekatere predloge je že pridobila, ker pa je bilo takšnih pošiljk več, bodo z osebami, ki so bile ogrožene, opravili razgovor in poskušali pridobiti njihove predloge za pregon, je še pojasnil Belšak. Takšno kaznivo dejanje se lahko sicer kaznuje tudi z zaporno kaznijo dveh let. A kot je opozoril Belšak, je odkrivanje teh dejanj kompleksno. »Običajno so to anonimne prijave, pri katerih je treba zbrati zelo veliko obvestil in izvesti mnogo dodatnih kriminalistično-tehničnih opravil za odkritje teh storilcev,« je pojasnil.

V vseh primerih je šlo za poštne pošiljke. Na Pošti Slovenije so sicer za STA pojasnili, da posebej pregledajo vse poštne pošiljke za določene državne organe in državnike tako za njihove službene kot tudi za njihove stalne in začasne domače naslove. V primeru odkritja nevarne, prepovedane ali sumljive vsebine pošta obvesti pristojne organe, poseganje v vsebino poštnih pošiljk pa je dovoljeno le pristojnim organom.

Pošta Slovenije sicer z vsebino pošiljk ne razpolaga in je zavezana k spoštovanju zaupnosti pošiljk. Tako tudi niso pojasnili podrobnih okoliščin omenjenih pošiljk niti niso odgovorili na vprašanje, ali so te konkretne pošiljke, naslovljene na varovane osebe, kot sta predsednik vlade in minister za obrambo, rentgensko pregledali. Prav tako niso pojasnili, koliko pošiljk z nevarno, s prepovedano ali sumljivo vsebino za državnike so odkrili.

​

Varovanje vsake osebe je opredeljeno z načrtom varovanja, ki pa je zaupne narave, zato dodatnih informacij tudi na Generalni policijski upravi niso mogli dati. V NSi so sicer za STA potrdili, da so pošiljko, naslovljeno na njihovega predsednika Tonina, prestregli na pošti in je obrambni minister torej ni prejel na dom.

Na Janšo in Tonina sta bili namreč naslovljeni pošiljki z grožnjami s smrtjo, pismom pa sta bila priložena strelna naboja, takšna pošiljka naj bi bila naslovljena tudi na ministra za gospodarstvo Zdravka Počivalška. Janši so poslali tudi fotografiji, na katerih so bile na njegovem obrazu in obrazih ožjih družinskih članov narisane tarče. Pošiljki sta bili naslovljeni na njun domači naslov.