Žugala jim je s palico, poslanci Desusa zahtevajo preklic izjav

Poslanci Desusa Franc Jurša, Branko Simonovič in Ivan Hršak so ogorčeni nad izjavami začasne vodje stranke upokojencev Brigite Čokl v nekaterih medijih. Zlasti nad izjavami, da »bo treba nad poslance s palico, da so korenčki premalo in da smo kot pobalini«, je za STA povedal Simonovič. Prek odvetnika Francija Matoza zahtevajo, da Čoklova izjave prekliče.



Če Čoklova zahteve ne bo izpolnila, trije poslanci prek Matoza napovedujejo, da bodo primorani sprožiti sodne postopke. Opozarjajo na izjave Čoklove, objavljene v člankih spletnega Dela in Večera 2. aprila. Za Delo je poslancem napovedala politiko palice in posvarila, da samovoljnih odmikov poslancev od stališč stranke ne bo več prenašala. V izjavi za Večer se je obregnila ob ravnanje poslancev pri interpelaciji kulturnega ministra Vaska Simonitija. »To, da jih ni bilo na glasovanju, je za moje pojme nedopustno. To je pobalinstvo. Ko hodijo otroci v šolo, se temu reče 'špricanje'. Pri 65 let starih ljudeh pa ne vem, ali je to ravno osebnostna karakteristika, ki bi jo pričakovali od njih.« Pripisala jim tudi krivdo za padec podpore stranki v javnomnenjskih anketah.







V pismu članom stranke konec marca je Čoklova zapisala, da ima dikcija poslancev, da so zmerna opozicija, zelo raztegljiv in nedefiniran pomen. Opozorila je, da so poslanci Desusa oz. vsaj večina glasovali drugače od predhodno usklajenih stališč. Desus je sicer koalicijo Janeza Janše zapustil decembra lani.



Čoklova je začasno vodenje stranke prevzela konec marca, ko je s tega mesta odstopil Anton Balažek. Ta pa je začasno vodenje stranke prevzel po odstopu Karla Erjavca z mesta predsednika 10. marca. Na volilnem kongresu se bodo sestali predvidoma 19. junija. Za zdaj sta kandidaturo napovedala Ljubo Jasnič in Srečko Felix Krope.

