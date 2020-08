Razmere po državi malo pred 15. uro. FOTO: Arso, Zaslonski posnetek

Danes popoldne in zvečer so možne krajevne plohe in nevihte, ponekod po državi pa je že razglašena velika verjetnost toče.Na srečo se bo zvečer ozračje umirilo in postopno se bo zjasnilo. Noč ne bo povsem jasna, a bo jasnine več, kot oblačnosti, javljajo vremenoslovci Agencije RS za okolje.Mimogrede: danes ponoči bo vrhunec meteorskega roja Perzeidov. Vreme ne bo idealno, mogoče pa vam uspe kakšen roj uzreti.