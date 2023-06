Grozi nam nova huda ura: prižgano oranžno opozorilo, možno je tudi poplavljanje

»Danes popoldne bodo v notranjosti Slovenije možne nevihte z močnejšimi nalivi,« po hudi uri, ki so jo ponekod po Sloveniji doživeli v sredo, napovedujejo prognostiki Agencije RS za okolje (Arso). Izdano je tudi opozorilo, oranžne barve, kar je stopnjo višje od rumene (nižja stopnja je le še zelena) in stopnjo nižje od najvišjega, rdečega opozorila.

Hidrologi svarijo, da tudi danes in v petek lahko ob krajevno močnejših padavinah hitro in močno narastejo posamezni predvsem manjši vodotoki in hudourniki v več delih države in pri tem poplavijo. »Možno je tudi poplavljanje zaradi zastajanja padavinske in zaledne vode. Vodnatost večine rek bo ostala srednja, le Krka, Drava in Mura bodo ohranjale velike pretoke,« pojasnjujejo.

Ob koncu tedna bo vodnatost večine rek ostala srednja, ob močnejših nevihtah pa še vedno obstaja možnost hitrega naraščanja manjših vodotokov.

Že včeraj smo poročali o strašnih posledicah neurja. Ena oseba je celo umrla, so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Več o tem v članku Strašna nesreča: v neurju potok odnesel žensko (FOTO).

