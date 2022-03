V zadnjih nekaj tednih je pošteno zavrelo na severnem Primorskem, kjer je na območju nekdanje poslovne cone Martex v stečaju (v Volčji Dragi) od 2300 do 2500 ton »mešanice plastike in gume, pomešane z drobci kovin v jumbo vrečah,« kot vsebino opisujejo na Inšpektoratu za okolje in prostor (IOP). Omenjene bele vreče so višje od domačina Dušana Nemca, predsednika Krajevne skupnosti Bukovica - Volčja Draga, kamor so jih po njegovih besedah vozili »zvečer ali ob nedeljah«. Sogovornik opiše vsebino: »Razrežejo kable od elektrike, baker potegnejo ven, plastika in pomeš...