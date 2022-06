Na robu velikolaške pokrajine, lučaj od železniške postaje in naselja, ki se drži obljudenih travnatih površin in posejanih njiv, se je krdelo volkov zverinsko lotilo brejih ovac mladega rejca Mihe Vintarja za žično ograjo na območju dveh hektarjev, ograjenem tudi z električnim pastirjem. Za lakotnike, ki naj bi v jutranjih urah vdrli z obrobja gošče v smeri Kamen Vrha, je bila čreda s sto ovcami in nekaj pred kratkim skotenimi jagnjeti lahek zalogaj. V naravi volkov je, da žrtev obkolijo, jo nato dolgo preganjajo in utrujajo, najšibkejše pa okoljejo po vratu, trebuhu in zadnjici, vmes pa se g...