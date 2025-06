Groza v Mariboru! S pištolo na tilniku in žensko v prtljažniku, krivdo priznal

Pet let zapora so že pred časom izrekli na Štajerskem živečemu Hrvatu Aleksandru Miljušu. Obsodili so ga zaradi ropov in posilstva, ki jih je zagrešil leta 2019. In prav zaradi nekaterih drugih grehov iz tega leta si je nakopal še obtožbo zaradi ugrabitve, dveh ropov in velike tatvine. Andrejo je zvezal s plastičnimi zategami in jo zaprl v prtljažnik. Kar dolgo je na mariborskem okrožnem sodišču vztrajal, da ne more priznati nekaj, česar se sploh ne spomni, da naj bi zagrešil. Nato pa je obrnil ploščo in krivdo priznal. »To, da sem prej zatrjeval, da se dejanj ne spomnim, je bil pač moj nači...