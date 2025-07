Groza v Izoli! Zabodel bi žensko zaradi cigarete

Gostja izolskega lokala Manzioli Wine Bar, Ljubljančanka Željka Žaklin B., je 9. marca predlani zavrnila prošnjo neznanca, ki je od nje želel cigareto, saj je imela le še dve. Ko si jo je nato prižgala, naj bi ji jo domačin Miodrag Jović iztrgal iz rok, jo pljunil v obraz in ji – kot je sam priznal – prisolil klofuto. »Po vsej sili je hotel cigareto,« je pričala pred velikim senatom koprskega okrožnega sodišča. Med incidentom naj bi kričal nanjo, jo žalil in zmerjal, obenem pa ji zagrozil, da bo šel domov po nož in jo ubil. Nekaj minut pozneje se je res vrnil iz svojega doma, ki je od lokala ...