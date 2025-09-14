Groza na mariborski avtobusni postaji: posnetki nezavestnih ljudi šokirali javnost

Javno objavljeni posnetki ljudi, ki so domnevno po zaužitju sintetične droge nezavestni ležali na postaji na tleh, so sprožili več vprašanj. V DrogArtu opozarjajo, da so lahko učinki droge v obliki lističev silno nevarni, na štajerski policiji pa mirijo javnost: »Ugotavljamo, da problematika ni izstopajoča.« Potem ko so družbena omrežja v začetku meseca preplavili posnetki nezavestnih ljudi na Avtobusni postaji Maribor in prav tako drugod po štajerski prestolnici, je bil eden od komentarjev tudi ta: »Kje je vse skupaj zašlo?« Spletni anonimni komentator je seveda pomislil na pretresljivo zg...