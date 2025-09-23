Groza na Celjskem: starše so jim pokončali brez obsodbe

Petriček je območje v celjskih Liscah, poimenovano po nekdanjih lastnikih, ki so imeli na tem idiličnem mestu gostišče. Dolga leta je bilo to priljubljeno zbirališče Celjanov, le redki pa so vedeli, kaj se je tu dogajalo takoj po drugi svetovni vojni. Sirote, katerih starše so zaprli na Teharjah, nato pa večino odpeljali v Hudo Jamo ali druga morišča, so tu preživljale kalvarijo. Njihova uničena otroštva so bila (pre)dolgo zamolčana. Včeraj so v bližini njihovega kraja trpljenja odkrili spominsko tablo.

Petriček se je pisala družina, ki je imela v lasti gostišče, ki je bilo pozneje nacionalizirano. Objekt danes žalostno propada. FOTO: Špela Kuralt

»Ne morem reči, da sem tega obeležja vesel. Bolje bi bilo, da te table sploh ne bi bilo treba. Kljub temu izražam zadovoljstvo in hvaležnost vsem, ki so si prizadevali, da se po skoraj 35 letih svobodne in samostojne Slovenije to obeležje postavi. Da bo vsak, ki bo šel mimo, lahko videl, da je takrat, ko je okupator zapustil našo deželo in se je Evropa veselila svobode in neke jasne prihodnosti, pri nas ta tragedija trajala še naprej,« je dejal. Ko so ga s šestletnim bratom in devetletno sestro pripeljali na Petriček, je bil star dve leti in pol.

Kindlhofer je dejal, da ne bo nikoli pozabil črnega avtomobila, ki je prišel ponje na Hudinjo v Celju: »Mama je ravno pripravljala kosilo za nas otroke, ko je na dvorišče pripeljal avto. Na hitro je morala spakirati najbolj potrebne stvari in potem smo skupaj z dvema gospodoma krenili proti Celju. Avto se je ustavil tu nekje (pokaže v bližini spominske table, op. p.). Avto z mamo se je odpeljal in nikoli več je nismo videli. Po kratkem času je prišla dol s Petrička neka ženska z oboroženim stražarjem.«

Bolje bi bilo, da te table sploh ne bi bilo treba.

Kot je dejal Kindlhofer, tragedija otrok s Petrička ni le v tem, da so odraščali brez staršev: »Ampak da so bili njihovi starši umorjeni brez vsake obsodbe. Mi smo bili samo vrh ledene gore, ki se imenuje Teharje.« Kot piše na spominski tabli, je bil na Teharjah v neposredni bližini Celja nekoč nemški center za predvojaško vzgojo, maja 1945 pa so ga preuredili v zbirno taborišče za okoli 4500 slovenskih domobrancev, ki so jih vrnili s Koroške. Tam je bilo zaprtih tudi nekaj sto civilistov, pripadnikov nemške manjšine, svojcev vrnjenih domobrancev ter drugih Slovencev, osumljenih sodelovanja z okupatorjem. Večina je končala v Hudi Jami in na drugih moriščih, mlajše od 14 let pa so odpeljali na Petriček.

Na Petričku sta vladala vojaška red in disciplina, otroke so strogo kaznovali že za najmanjše prekrške. »Razmere so se deloma izboljšale po obisku delegacije Rdečega križa in premestitvi upravnice z vzdevkom Črna vdova,« je zapisano na spominski tabli. Po podatkih časopisa Nova doba je bilo junija 1945 tam 154 otrok. Oktobra 1945 so otroke premestili v mladinski dom v Stiegerjevi vili v Celju, kasneje v dom v grad Šenek na Polzeli. Njihova žalostna usoda je bila dolgo zamolčana, šele njihova pričevanja po osamosvojitvi, zlasti v filmu Milana Zupaniča Otroci s Petrička so pokazala na eno najbolj mračnih obdobij slovenske in celjske zgodovine.

Njihova tragedija ni le v tem, da so odraščali brez staršev. Kaj vse so morali pretrpeti, je bilo predolgo zamolčano.

Spominsko tablo so skupaj odkrili Franci Kindlhofer, celjski župan Matija Kovač, direktor Muzeja novejše zgodovine Celje Tonček Kregar in predsednik Zgodovinskega društva Celje Damir Žerič. Kot je dejal Kovač, gre za simbolni poklon in spoštovanje vsem, ki so tukaj trpeli: »Mislim, da je naša dolžnost, da se ob obletnicah, ko se generacije, ki so bile priča temu dogajanju, poslavljajo, na tak način poklonimo zgodovini in jo primerno predstavljamo. Prav je, da je tabla na kraju, kjer si jo lahko mimoidoči ogledajo, da verjetno eno najtemnejših poglavij zgodovine našega mesta ne odide v pozabo.«