Grosuplje dobiva sodoben športni park

V dvorani družbenega doma v Grosupljem je bil pred dnevi upravičen čas za slavje. Tamkajšnji župan Peter Verlič in član upravnega odbora podjetja Lesnina MG oprema Matija Čepon sta podpisala pogodbo za gradnjo športnega parka v neposredni bližini naselja Brezje pri Grosupljem. Potekala bo v več fazah, do konca novembra bo že zgrajen del športnih površin. Celotna naložba bo stala 1,47 milijona evrov z DDV.

Gre za enega največjih športnih projektov na območju občine Grosuplje, kjer bodo na površini skoraj 8000 kvadratnih metrov zgradili številna igrišča. Večnamensko igrišče v velikosti 1000 kvadratnih metrov bo namenjeno za igranje nogometa, košarke, futsala, badmintona in med drugim odbojke. Grbinasti poligon v velikosti 1500 kvadratnih metrov bo namenjen kolesarjem, rolkarjem in skirojem.

Zunanje telovadišče s fitnes napravami bo prilagojeno za vse starostne skupine. Uredili bodo tudi tri enote za namizni tenis in med drugim pokrito balinišče z dvema stezama. Športni park bo obkrožen s sprehajalno potjo oziroma trim stezo v dolžini 420 metrov. S 26 parkirnimi prostori bo poskrbljeno tudi za jeklene konjičke, je povedala Jana Roštan iz grosupeljske občine. Novi športni park se bo tako pridružil že zgrajenim športnim površinam na drugi strani mesta v Brinju in na Koščakovem hribu.

V grosupeljski občini so na naše vprašanje odgovorili, da gradnja novih športnih površin ne bi bila mogoča, če občina pred leti ne bi poskrbela za protipoplavno varnost z gradnjo zadrževalnika na potoku Bičje. Ta objekt so namreč zgradili leta 2008, zadrži pa lahko do 1,38 milijona kubičnih metrov vode. Takrat ga je zgradila občina z lastnimi finančnimi sredstvi, za kar so porabili milijon evrov. Poplavni krst je prestal leta 2010 in pred vojno ujmo obvaroval Brezje pri Grosupljem ter veliko blokovsko naselje Sončni dvori.

Gradnjo športnega parka je občina načrtovala vrsto let. Na občini so pojasnili, da so doslej morali poskrbeti za nujnejše projekte s področja cestne in komunalne infrastrukture. Zgradili so še novo osnovno šolo na Polici, prizidka k osnovnima šolama v Šmarju - Sapu in na Tovarniški v Grosupljem ter povrhu še parkirno hišo zraven železniške postaje v Grosupljem. Zdaj pa je napočil čas, pravijo na občini, »da v ospredje postavimo šport z gradnjo novega športnega parka«.