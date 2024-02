Uf, ste videli, kako sta se udarili Špela Grošelj in Eugenija Carl?

V soboto so razglasili Slovenko leta 2023. To je postala direktorica Centra starejših Notranje Gorice Ana Petrič. »Že devetnajsto leto s svojimi dejanji spreminja področje socialnega varstva. Bori se za pravice starejših, za višje normative in boljše pogoje dela zaposlenih v domovih,« so o zmagovalki zapisali organizatorji izbora.

Izbor pa očitno ni bil všeč znani televizijski novinarki Eugeniji Carl. Tako je na družabnem omrežju zapisala: »Pravi zmagovalec si, ko ne vložiš nič v samopromocijo in kompulzivno samohvalo.«

Ob objavi Carlove so se zvrstli takšni in drugačni komentarji, med njimi je bila ostra pevka Špela Grošelj: »Ne morm se zadržat ob tej "izjavi" ... če se ne motim, ga. Carl - ste prav vi javno opozarjali na problematiko oskrbe starejših in z javnostjo delili vašo slabo izkušnjo z eno od negovalk. Zakaj torej cinizem ob zmagi Slovenke leta, ge. Ana Petrič, ki pa se srčno in iskreno že 20 let trudi na tem področju in lepša življenja mnogim strostnikom?«

