Grof in grofica oživljata grad Dvor

Potem ko sta življenjska partnerja Florjan Sušnik in Tanja Šubelj zapustila grad Štatenberg, kjer sta živela polnih pet let, zdaj obnavljata notranjost gradu Dvor v Preddvoru. Pred meseci sta se namreč z občino Preddvor, ki je lastnica gradu iz 12. stoletja, dogovorila za oživljanje gradu, ki je bil 20 let zapuščen in zanemarjen. Postal je pravo delovišče. FOTO: Janja Rehberger »Do takrat je bil v njem vzgojno-varstveni center. Za te potrebe so velike grajske pregradili v manjše sobe, zdaj vse to čistimo in obnavljamo,« nam je povedala pravnica in podjetnica Tanja Šubelj, ki je pre...