Grobnico zgradil na črno

Družina, ki je dolga leta živela v Nemčiji, si je po vrnitvi omislila grobnico, ki zdaj buri duhove nekaterih Lendavčanov. Očitno Pückovi niso preverili, ali občinski odloki tako gradnjo omogočajo. Ker je v resnici ne.Na novem pokopališču v Lendavi so jo postavili leta 2017, že 1985. pa je postal veljaven občinski odlok, po katerem gradnja novih grobnic ni dovoljena. Občina Lendava je leta 2019 sprejela nov odlok o pokopališkem redu, v katerem je v 3. odstavku 27. člena prav tako jasno napisano, da izgradnja novih grobnic ni dovoljena.Novonastala grobnica je v lasti sorodnikov direktorja Javnega komunalnega podjetja Eko-Park, ki naj bi za celotno zadevo moral vedeti, saj se je v letih 2017 in 2018 delal povsem nov register grobov, v katerem je vsak zaveden pod parcelnimi številkami. »Prav tako so bili na Občini Lendava, v oddelku občinske inšpekcijske službe, večkrat opozorjeni, da ni dovoljena gradnja novih grobnic ne po starem in ne po novem občinskem odloku, vendar so opozorila vedno preslišali in odgovorili, da kar je bilo, je bilo, in da zadeve ni treba pogrevati,« je prepričan naš vir, ki dodaja, da je celotno zadevo želel preveriti na Upravni enoti Lendava, kjer naj bi mu odgovorili, da jo je treba prijaviti na gradbeno inšpekcijo v Mursko Soboto.»Izgradnja grobnice ne traja dan ali dva, ampak kar nekaj časa, in ni opravičila za to, da niso vedeli in videli. Noben si ne bi upal zgraditi take drage zadeve brez dovoljenja, soglasja pristojnih, saj je izgradnja kar velik finančni zalogaj,« še poudarja naš sogovornik, ki se strinja, da je nad zemljo videti le nekoliko večji spomenik, toda pod ploščo je okoli 2,5 metra globoka grobnica, kar ni dovoljeno.InvestitorPücko ne more verjeti, da pri gradnji »navadnega družinskega groba« nastajajo težave. Odločil se je pač, da bodo še za življenja uredili večno počivališče, in to je tudi storil.»Jožef Gerenčer, ki je res moj daljni sorodnik, mi je takrat, ko smo kupili zemljišče na pokopališču in sem mu povedal, da si želim zgraditi grobnico, dejal, da na svojem zemljišču lahko gradim, kar hočem. Šele čez nekaj let, ko smo že šli proti koncu pri gradnji groba in spomenika, me je obvestil, da občina dela težave in da je ta gradnja protizakonita. Kdo mi lahko to trdi, mogoče župan, če pa je tudi njegov oče pokopan v grobnici. Zato prosim, naj me vsi pustijo pri miru,« nam je povedal 74-letni Pücko, ki je tudi razložil, da je bil izvajalec s sosednje Hrvaške zgolj zaradi ugodnejše ponudbe. Zatrdil je, da njegov strošek ni bil, kot trdijo nekateri, najmanj 30.000 evrov, temveč bistveno manj, in to lahko oceni vsakdo, ki vidi grob.Lendavski župannam je pojasnil, da je za zadevo prvič slišal ob našem povpraševanju.Dejal je, da se je vse odvijalo že v času, ko še ni bil župan, in tudi zdaj ne sme vplivati na druge službe, ki naj bi zadevo reševale. Zato zadeve ne želi komentirati, dokler morebiti ne bo kakšne pritožbe na drugi pritožbeni organ, torej nanj.Zato pa smo dobili odgovor Jožefa Gerenčerja, ki ga nekateri najbolj obremenjujejo: »Eko-park, d. o. o., je v predmetni zadevi stranki 19. 12. 2016 izdal soglasje za postavitev – izgradnjo nagrobnega spomenika za družinski grob. Na soglasju so jasno navedene dovoljene mere kot tudi, da gradnja novih grobnic ni dovoljena. Ko so sodelavci ugotovili, kaj se dogaja (v letu 2017), je bila stranka od Eko-parka ustno in pisno opozorjena, da dela prekršek in naj preneha. Eko-park nima formalne pristojnosti za izdajo odločbe za odstranitev nagrobnega spomenika. Oba dokumenta, soglasje s prepovedjo gradnje grobnice kot tudi poziv za prenehanje izvajanja dejavnosti, sem podpisal, kar mislim, da je dovolj jasen znak, da stranka od mene ni bila ne v tej ne v kateri koli drugi zadevi deležna kakršnega koli blagoslova za nezakonito početje.«Več kot teden dni smo čakali odgovor medobčinskega inšpektorata o tem, kakšni ukrepi sledijo, a ga nismo prejeli.