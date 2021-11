Grob korziških žrtev sramotno propada

Prvega decembra pred 40 leti se je zgodila najhujša letalska nesreča v slovenski zgodovini. V trčenju letala DC-9 80 YU-ANA prevoznika Inex Adria v goro San Pietro na Korziki je umrlo vseh 180 potnikov in članov posadke. Francoske reševalne ekipe so prepeljale v dolino 472 vreč s posmrtnimi ostanki in osebnimi predmeti, zaradi zahtevne identifikacije pa so jih lahko pokopali šele dva meseca kasneje. Mnogi so se odločili za pokop v skupni grobnici na ljubljanskih Žalah, tam ležijo tudi ostanki neidentificiranih žrtev. Pokojne je k poslednjemu počitku pospremilo več tisoč ljudi. 180 potnikov in...