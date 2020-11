Gripo lahko ustavi le še covid-19?!

V letu, zaznamovanem s koronavirusom, so strokovnjaki ves čas opozarjali, da je cepljenje proti gripi še bolj pomembno kot druga leta. S tem ne bi le zmanjšali števila obolelih in umrlih za gripo, ampak tudi pritisk bolnikov na zdravstveni sistem, obremenjen z obolelimi za koronavirusom. A niti dober teden ni minil od dneva, ko se je v Sloveniji začelo cepljenje proti gripi, ko je cepiva že začelo zmanjkovati in ga te dni tudi dokončno zmanjkalo! Do njega so prišli le tisti, ki so se med prvimi postavili v vrsto, zdravstveni domovi pa že preklicujejo tudi cepljenja tistih, ki so jih prej uvrstili na seznam. In to kljub zagotovilom ...