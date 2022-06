Grimsu o vladi, ki da spi kot medved: Klakočar Zupančičeva vrnila z mravljicami (VIDEO)

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič bo po vložitvi podpisov za začetek referendumskih postopkov glede sprememb zakona o vladi v naslednjih sedmih dneh skladno z zakonom preverila, ali vložena pobuda ustreza zakonskim kriterijem. SDS je namreč danes v DZ vložil s podpisi več kot 2500 državljanov podprto pobudo za začetek zbiranja podpisov pod zahtevo za razpis zakonodajnega referenduma. Če je pobuda za začetek referendumskih postopkov vložena v skladu z zakonom, mora predsednica DZ v skladu z referendumsko zakonodajo v sedmih dneh o njej obvestiti ministrstvo, pristojno za vodenje evidence volilne pravice, in določiti koledarski rok, v katerem bo imel pobudnik čas zbrati 40.000 podpisov pod zahtevo za razpis referenduma.

Ker bi ta rok za zbiranje podpisov deloma padel v čas med 15. julijem in 31. avgustom, bo predsednica DZ v skladu z zakonom morala določiti začetek zbiranja podpisov s 1. septembrom.

Ko predsednik DZ določi rok začetka zbiranja podpisov, ima sicer pobudnik 35 dni časa za zbiranje. Po izteku tega roka pa ima sedem dni za vložitev s podpisi podprte zahteve v DZ. Če je ta popolna, ima nato še DZ sedem dni časa, da z odlokom razpiše referendum.

Od dneva razpisa referenduma do dneva glasovanja ne sme preteči manj kakor 30 dni in ne več kakor leto dni. Določitev dneva glasovanja, do katerega preteče več kot 45 dni od dneva razpisa referenduma, sprejme DZ z dvotretjinsko večino navzočih poslancev. Na zakonodajnem referendumu sicer volivci odločajo o potrditvi zakona, ki ga je sprejel državni zbor, pred njegovo razglasitvijo. Državni zbor lahko razpiše zakonodajni referendum tudi, če to zahteva najmanj tretjina poslancev, SDS jih ima 27.

O najbolj verjetnem datumu za izvedbo referenduma sicer Klakočar Zupančičeva ni želela špekulirati. V SDS bi ga izvedli sočasno z jesenskimi bodisi lokalnimi bodisi predsedniškimi volitvami.

SDS o medvedih, Klakočar Zupančičeva o mravljicah

Če bodo za izvedbo referenduma izpolnjeni vsi kriteriji, pa bo Slovenija vlado, kot si jo je zamislila aktualna koalicija, dobila kasneje, je še dejala prva med poslanci. »Premagali bomo vse prepreke, ki se postavljajo na pot, da dobimo operativno vlado, kot si jo je izvršilna oblast zamislila, in za kar je tudi dobila mandat ljudi.« Očitke SDS, da vlada ob vseh preizkušnjah, ki čakajo Slovenijo, »spi kot sibirski medved«, pa je zavrnila z besedami, da »vlada dela pridno kot mravljica«.