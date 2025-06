Grims udaril po istospolnih! Ste videli, kako bi spremenil »dosedanje slavljenje LGBT+ sprevrženosti«?

Letošnji festival Parada ponosa, ki se bo začel v petek, bo potekal pod sloganom Sistem se posodablja. Skupnost vztraja. V Sloveniji beležimo porast sovražnega govora in dejanj iz sovraštva, uperjenih proti LGBTIQ+ skupnosti, zaskrbljujoče je tudi vse pogostejše nasilje, posredovano prek digitalnih platform, tako opozarjajo v društvu Parada ponosa.

Festival Parada ponosa že v petek, ob tem opozorila, da v Sloveniji beležimo porast sovražnega govora in dejanj iz sovraštva, uperjenih proti LGBTIQ+ skupnosti. FOTO: Uroš Hočevar

»V zadnje pol leta se je na globalni ravni za LGBTIQ+ skupnost in druge marginalizirane skupine po celem svetu veliko spremenilo. Žal ponovno na slabše,« tako opozarja predsednica društva Simona Muršec.

Razmere vse hujše odkar je Trump nastopil mandat

Izpostavila je, da so razmere postale izrazito »prekarne, ogrožujoče in nasilne«, odkar je v ZDA nastopil mandat Donald Trump. Sledili pa so mu tudi nekateri drugi voditelji, je dodala. Med njimi je izpostavila madžarskega predsednika Viktorja Orbana in spomnila na hitro sprejetje zakonodaje, ki je čez noč prepovedala parado ponosa na Madžarskem.

Grims bi spremenil »dosedanje slavljenje LGBT+ sprevrženosti«

No, po drugi strani pa je evropski poslanec Branko Grims sporočil, da je v Evropskem parlamentu podpisal pobudo za spremembo praznovanja meseca junija.

Politika sovraštva, ki izhaja iz vrhovnih voditeljev nekaterih držav, se širi v vse pore družbe skozi različna orodja Ključna sprememba za skupnost LGBTIQ+ je, da se politika sovraštva, ki izhaja iz vrhovnih voditeljev nekaterih držav, širi v vse pore družbe skozi različna orodja, ki marginalizirane posameznike nenehno targetirajo in jih poskušajo »izničiti, izbrisati ali potisniti v nevidnost,«. Med orodji je predsednica društva Parada ponosa Simona Muršec izpostavila umetno inteligenco in različne profile na družbenih omrežjih.

»Namesto dosedanjega slavljenja "LGBT+" sprevrženosti naj bo mesec junij Family Pride Month; posvečen klasični družini, ki jo sestavljajo moški in ženska ter njuni otroci. Za Slovenijo in Evropo je to – zaradi vrednot in demografije – izjemnega pomena!«