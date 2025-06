Grims prvič o genocidu na slovenskim narodom: Sovraštvo jih žene še danes ... (VIDEO)

Evropski poslanec mag. Branko Grims je včeraj spregovoril o genocidu nad slovenskim narodom. Ta izraz se je v zvezi s Slovenijo na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta v Strasbourgu uporabil prvič.

»Med in po končani 2. svetovni vojni, so socialisti nad slovenski narodom, pod rdečo zvezdo, izvršili genocid. Zločin, ki ne zastara. Pomorili so cvet slovenskega naroda, v nekaterih delih Slovenije so pomorili prav vse moške , ne glede na starost do zadnjega. Genocid. Znan primer tega so Rovte nad Logatcem. Sovraštvo jih žene še danes in ne dovolijo niti prekopa trupel pobitih dojenčkov iz okolice Škofje Loke, ostanki 3450 žrtev iz Macesnove Gorice pa ležijo v vrečkah. Kršena je pravica do groba in pieteta je tisto, kar loči človeka od živali,« so odmevale besede Grimsa.

V zaključku govora je še dodal, da je genocid treba obsoditi in da si vsak zasluži svoj bel križ v glavnem mestu ter priznanje vsem, ki so se borili proti totalitarizmu. »Bog vas živi, Bog živi Evropo, Bog živi mojo domovino Slovenijo.«