Grims zarohnel: »Če poveš resnico: obstajata samo 2 spola, vas obravnava policija ...« (VIDEO)

Letošnja parada ponosa je podpornike LGBTIQ+ skupnosti povezala pod sloganom Več skupnosti, en boj. Tradicionalna povorka, v kateri je po navedbah organizatorjev sodelovalo 3500 ljudi, je sklenila večdnevno festivalsko dogajanje. Minila je v znamenju pozivov k solidarnosti in skupnemu boju za človekovo dostojanstvo povsod po svetu.

Parade se je udeležilo tudi več vidnih imen, med njimi tudi ministra iz vrst Levice, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec in minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac, ki je prvi slovenski minister, ki, kot so sporočili z ministrstva, ne skriva svoje istospolne usmerjenosti.

Nasprotno pa je podmladek parlamentarne SDS začel kampanjo Dva spola, ena resnica, s katero želijo »spomniti vse, predvsem mlade, da naj ne pozabijo na dejstvo, ki obstaja že od prazgodovine«, torej, da sta spola le moški in ženski.

Janšev poslanec ogorčen

Ob tem pa je vidni poslanec SDS Branko Grims objavil posnetek mladih aktivistov, ki so v bližini ministrstva za notrane zadeve razvili transpatent z napisom:»Obstaja samo dva spola«.

Ob tem je kritično dodal, da naj bi aktiviste obravnavala policija: »Če v Sloveniji pod Golobovim totalitarizmom poveš resnico: "Obstajata samo 2 spola, moški in ženski!" vas obravnava policija...«

Ob tem je Janšev poslanec še dodal »čestitke mladim za odlične majice in pravi transparent!«

Ali je policija aktiviste res obravnala in zakaj, preverjamo na PU Ljubljana.