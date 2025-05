Grem nazaj na konja, je rekla 16-letna Urška in premagala raka (FOTO)

Minuli teden je bil že 31. mednarodni dan družin, ki ga je leta 1994 razglasila Generalna skupščina ZN. Družina, najosnovnejša celica družbe, se spopada s številnimi izzivi, kot so slabo ekonomsko stanje, izgubljenost staršev v svojih vlogah, družbena neenakost otrok v vzgojnih ustanovah … in vse to vodi v ogroženost družin po vsem svetu, žal tudi pri nas.

Družina na razpotju

V Konjeniškem parku Starošince pri Kidričevem je potekalo že tradicionalno tridnevno druženje, ki ga je znova pripravil zavod Nazaj na konja. Ta skrbi za terapije otrok, mladostnikov in odraslih, zlasti oseb s posebnimi potrebami. Letos praznuje 20 let delovanja, hkrati pa desetletje, odkar so postali izvajalci vsebin centra za družine. Čeprav so bili v ospredju tokratnega dogajanja predvsem druženje, izmenjava idej in izkušenj ter uživanje v naravnem okolju med živalmi, kaže omeniti posamezne vsebine, kot je bil četrtkov glasbeno-umetniški dogodek Družina na razpotju, s katerim so uradno odprli letošnje dogajanje.

V petek in soboto je potekal deveturni pester program za družine in posameznike, skratka za vse tiste, ki radi preživljajo čas v naravi in družbi pozitivnih ljudi. »Predstavile so se različne organizacije, zavodi in ustanove, ki se posvečajo ljudem, družinam, otrokom in mladim, ter nekateri lokalni ponudniki izdelkov in storitev za zdravo prehrano in kakovostno bivanje. Organizirali smo različne delavnice za otroke in mladino, dejavnosti za vso družino, ustvarjalnice, predavanja in okrogle mize na temo starševstva, vzgoje, medosebnih odnosov ipd.,« nam je razložila Metka Demšar Goljevšček, koordinatorka vsebin centra za družine Objem in strokovna direktorica zavoda Nazaj na konja. Vstop na vse dogodke je bil brezplačen.

Dragocena izkušnja

Sogovornica nam je zaupala, da je zavod zaživel kot odgovor na resnično zgodbo Urške, ki je pri 16 letih zbolela za rakom. V tej zgodbi je ključno vlogo odigrala kobila, ki je dekletu v najtežjih trenutkih prinesla motivacijo in ji pomagala premagovati stiske. Kobilo so odpeljali v Ljubljano, kjer je bilo dekle na zdravljenju. V kratkem času se je odločila, da noče umreti.

»Grem nazaj na konja,« naj bi dejala. Skupina ustanoviteljev je imela priložnost opazovati, kako se je dekle iz želje, da bi nekoč spet lahko sedela na konjskem hrbtu, pogumno in neustrašno borila za življenje. In zmagala. »Vedeli smo, da lahko prek aktivnosti in terapije s konjem dosegamo najrazličnejše cilje: od izboljšav na področju senzomotoričnega delovanja ter krepitve samozavesti in identitete do učenja čustvovanja, prejemanja in dajanja pomoči, vztrajnosti, motivacije, zaupanja in volje do življenja. V tej zgodbi smo imeli priložnost skozi neposredno izkušnjo doživeti pozitivne učinke druženja in dela s konjem, ki smo jih do tedaj poznali le iz strokovne literature,« je dejala Demšar Goljevščkova.

Nazaj na konja je prva slovenska nevladna organizacija, katere vizija sta uresničevanje celostnega pristopa v obravnavi oseb s posebnimi potrebami ter sistematično razvijanje področja aktivnosti in terapije s pomočjo konja. »Poskušamo prispevati k boljši kakovosti življenja otrok, mladostnikov in odraslih s posebnimi potrebami, jim omogočiti prijateljstvo s konjem ter v njihov vsakdan vnesti novo perspektivo, novo energijo in novo upanje.

Zato vsako leto ob dnevu družine organiziramo tovrstna druženja,« je povedala sogovornica in dodala: »Od leta 2015 v sklopu našega zavoda deluje center za družine Objem, stičišče za druženje in srečevanje ter za izvajanje preventivnih programov, s katerimi naslavljamo potrebe družin iz lokalnega okolja. Družinam pomagamo izboljšati načine spoprijemanja s stresom in obremenitvami ter jih spodbujamo pri vzpostavljanju čustveno varnega okolja in medsebojnega zaupanja.«

Ekipa zavoda Nazaj na konja Foto: arhiv zavoda

Glasbena terapija z Ano Delin Foto: arhiv zavoda

Konjeniški park Starošince pri Kidričevem je bil prizorišče tridnevnega dogajanja. Foto: arhiv zavoda

Nastop družinskega gledališča Objem Foto: arhiv zavoda