Grelna gnezdeca vsem slovenskim porodnišnicam

Kako se lahko podjetnost in dobrodelnost povežeta, so vnovič dokazali v družbi Lidl Slovenija iz Komende. Bogatejši za izraze hvaležnosti, topline in nepozabne vtise so včeraj v ljubljanski porodnišnici sklenili podeljevanje tradicionalne donacije Deluxe.

V okviru donacije in ob 15-letnici podjetja na slovenskem trgu so tokrat vsem našim porodnišnicam podarili grelno gnezdece za prezgodaj rojene otroke, ljubljanski, kot največji v Sloveniji, pa so podarili dve še kako potrebni grelni napravi. Nedonošeni novorojenčki za prilagajanje na zunanje življenje namreč pogosto potrebujejo podporo in grelno gnezdece ima pomembno vlogo. Omogoča varno zaščito pred podhladitvami dojenčkov ter ustvarja tesno in prijetno okolje za njihov razvoj in rast.

Skupina Muzikalci je zapela podoknico novopečenim mamicam.

Skupaj so se slovenske porodnišnice razveselile 15 grelnih gnezdec. Vseslovenski donaciji se je pridružilo tudi društvo Slojenčki z donacijo posteljic za novorojenčke, v katere se umestijo grelna gnezdeca. Tako kot tudi drugod po Sloveniji je predajo donacije v Ljubljani pospremila podoknica za novopečene mamice, ki jo je izvedla vokalna skupina Muzikalci.

Ustvarjajo boljši svet

Lidl Slovenija donacijo Deluxe v okviru trajnostne pobude Ustvarimo boljši svet letos podarja že desetič. V teh letih so jih namenili različnim ustanovam za pomoč in podporo pri ustvarjanju boljših razmer za bolne otroke in otroke z invalidnostmi. Tokrat pa so z donacijo zaobjeli celotno Slovenijo.

Zadnji dve napravi sta šli ljubljanski porodnišnici.

»Hvaležni smo za topel sprejem, ki smo ga bili v zadnjih tednih deležni v porodnišnicah po vsej Sloveniji. Letna donacija nam vedno znova pogreje srca, letos pa še toliko bolj, saj je bila namenjena pomoči prezgodaj rojenim otrokom. Nadvse ponosni smo, da smo obdarovali vse slovenske porodnišnice in tako poskrbeli za pomemben korak celostne podpore pri razvoju nedonošenčkov. Polni neverjetnih vtisov zaključujemo še eno pomembno poglavje donacije Deluxe,« so ob predaji donacije sporočili iz Lidla Slovenija.

Strokovno osebje in sodobni aparati

Karavana donacij, ki se je začela januarja, je do včeraj obiskala prav vse slovenske porodnišnice, svojo pot pa je sklenila, kot rečeno, v Porodnišnici Ljubljana.

V društvu smo začeli zbirati sredstva za slovenske porodnišnice pred petimi leti in se tudi hitro prepričali, da je denarja premalo, potreb pa veliko.

V društvi Slojenčki so povedali: »V društvu smo začeli zbirati sredstva za slovenske porodnišnice pred petimi leti in se tudi hitro prepričali, da je denarja premalo, potreb pa veliko. Na našo srečo je veliko tudi posameznikov in podjetij, ki so pripravljeni donirati za naše najbolj ranljive novorojenčke. Podjetje Lidl Slovenija je eno izmed teh srčnih podjetij in veseli smo, da smo skupaj izvedli vseslovensko akcijo in tako razveseljevali osebje in novopečene mamice v vseh slovenskih porodnišnicah. Vsakodnevna obravnava mamic in njihovih novorojenčkov je poleg osebja vse bolj odvisna tudi od sodobnih aparatov, ki morajo biti vrhunske kakovosti, hkrati pa enostavni za uporabo in vzdrževanje. Verjamemo, da bosta tako grelno gnezdece kot posteljica prišla še kako prav.«

V prijetnem vzdušju in ob podoknici za mlade mamice, ki so jo izvedli Muzikalci, je ob prejemu donacije v Porodnišnici Ljubljana mag. Tanja Grošelj, babica in glavna medicinska sestra kliničnega oddelka za perinatologijo, povzela: »V imenu ljubljanske porodnišnice se vam zahvaljujem za donacijo za naše prezgodaj rojene novorojenčke. Poleg visoko usposobljenega medicinskega osebja bodo imeli prezgodaj rojeni novorojenčki tudi prijetno in varno okolje. Enostavna uporaba grelnih gnezdec omogoča hitrejše sobivanje z mamo, kar pozitivno vpliva tako na mamo kot tudi na novorojenčka.«